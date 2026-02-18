I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo, lo short track. Ecco tutti gli appuntamenti

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 18 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia (IL MEDAGLIERE). Occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo e short track, che assegnano medaglie. Spazio anche al curling.