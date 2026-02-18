Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 18 febbraioSport
I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo, lo short track. Ecco tutti gli appuntamenti
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 18 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia (IL MEDAGLIERE). Occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo e short track, che assegnano medaglie. Spazio anche al curling.
Gli italiani in gara oggi 18 febbraio
Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 18 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:
Sci di fondo
Sprint a squadre femminile - Qualificazioni, 09:45
Finale (medaglie), 11:45
Con le italiane Caterina Ganz, Iris de Martin Pinter
Sci di fondo
Sprint a squadre maschile - Qualificazioni, 10:15
Finale (medaglie), 12:15
Con gli italiani Elia Barp e Federico Pellegrino
Sci alpino
Slalom speciale femminile - Finale (medaglie)
Competizione - Gara 1, 10:00
Competizione - Gara 2, 13:30
Con le italiane Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker
Curling
Torneo maschile - Preliminari
Italia vs Canada, 14:05
Biathlon
Staffetta femminile - Finale (medaglie), 14:45
Con le italiane Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi
Curling
Torneo femminile - Preliminari
Canada vs Italia, 19:05
Short track
500 m maschile - Quarti di finale, 20:15
Semifinali, 20:44
Finale (medaglie), 21:32
Con gli italiani Pietro Sighel, Thomas Natalini e Lorenzo Previtali
Short track
3000 m staffetta femminile
Finale (medaglie), 21:00
Con le italiane Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti.
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 24 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20