Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 18 febbraio

Sport
©IPA/Fotogramma

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo, lo short track. Ecco tutti gli appuntamenti

ascolta articolo

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 18 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia (IL MEDAGLIERE). Occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo e short track, che assegnano medaglie. Spazio anche al curling.

Gli italiani in gara oggi 18 febbraio

Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 18 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:

Sci di fondo

Sprint a squadre femminile - Qualificazioni, 09:45

Finale (medaglie), 11:45

Con le italiane Caterina Ganz, Iris de Martin Pinter

Sci di fondo

Sprint a squadre maschile - Qualificazioni, 10:15

Finale (medaglie), 12:15

Con gli italiani Elia Barp e Federico Pellegrino

Sci alpino

Slalom speciale femminile - Finale (medaglie)

Competizione - Gara 1, 10:00

Competizione - Gara 2, 13:30

Con le italiane Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker

Curling

Torneo maschile - Preliminari

Italia vs Canada, 14:05

Biathlon

Staffetta femminile - Finale (medaglie), 14:45

Con le italiane Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi

Curling

Torneo femminile - Preliminari

Canada vs Italia, 19:05

Short track

500 m maschile - Quarti di finale, 20:15

Semifinali, 20:44

Finale (medaglie), 21:32

Con gli italiani Pietro Sighel, Thomas Natalini e Lorenzo Previtali

Short track

3000 m staffetta femminile

Finale (medaglie), 21:00

Con le italiane Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti.

Approfondimento

Olimpiadi, da Lollobrigida a Brignone: le medaglie delle donne
FOTOGALLERY

©Ansa

1/25
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 24 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile

Sport

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti sul primo gradino del podio: battuta la...

Champions, playoff: Galatasaray-Juve 5-2. Dortmund-Atalanta 2-0. VIDEO

Sport

La principale competizione calcistica europea per club riparte con le prime gare di andata dei...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 24

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi, risultati oggi: oro Italia in inseguimento a squadre uomini

Sport

Continuano i Giochi invernali, con tanti italiani impegnati in gare decisive. Davide Ghiotto,...

Inter-Juve, Bastoni: ho accentuato fallo. Inibiti Comolli e Chiellini

Sport

Il difensore nerazzurro ha ammesso di aver simulato il fallo che è costata l'espulsione a Kalulu....

Sport: I più letti