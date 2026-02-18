Olimpiadi invernali, i look bizzarri della squadra di curling della Norvegia da Vancouver
Sin dagli "scacchi" di Thomas Ulsrud a Vancouver 2010, gli atleti norvegesi del curling hanno proposto sul ghiaccio versioni estrose delle divise di gara, soprattutto per quanto riguarda i pantaloni. Ecco quelli più iconici
- Tra le curiosità più "colorate" nella storia dei Giochi Olimpici invernali c'è quella che riguarda il look della squadra di curling maschile della Norvegia che ha reso questo sport uno spettacolo mediatico, specie per alcuni sgargianti pantaloni ("crazy pants") indossati sin dai Giochi di Vancouver 2010. A comiciare da Thomas Ulsrud (in foto) proprio nell'edizione canadese di sedici anni fa.
- Ecco sempre Ulsrud e compagni sfoggiare i loro colorati pantaloni e salutare i tifosi norvegesi dopo aver ottenuto la medaglia d'argento nella sfida contro i padroni di casa del Canada, sempre a Vancouver 2010.
- Ad ogni edizione il team norvegese ha proposto pantaloni differenti e sempre particolarmente eccentrici. Come successo a Sochi 2014 dove la tradizione è continuata con diverse paia di pantaloni diversi, inclusi design denominati "rosemaling" (arte floreale norvegese), con zigzag e fantasie vivaci.
- Un'altra versione dei "celebri" pantaloni norvegesi? Questi, indossati in gara da Haavard Vad Petersson e da Christoffer Svae contro la Gran Bretagna durante una sfida presso l'Ice Cube Curling Center, sempre a Sochi 2014.
- Il team norvegese ha continuato a stupire gli appassionati di curling, ma non solo, con questa divisa particolarmente eccentrica sfoggiata ai Giochi di PyeongChang nel 2018.
- Dopo la prematura morte di Ulsrud (scomparso IL 24 maggio del 2022), la squadra norvegese ha deciso di adottare un look più sobrio e tradizionale, anche visto quando successo all'atleta classe '71. Ecco la versione indossata in gara a Beijing 2022.
- Arrivando all'attuale edizione dei Giochi invernali, ecco Gaute Nepstad e Martin Sesaker del Team Norvegia sul ghiaccio durante una gara del Round Robin contro la Svezia. Gli atleti, proprio a Milano-Cortina, hanno deciso di tornare ai "fasti" di precedenti edizioni riproponendo nuove versioni dei loro ormai famosi pantaloni.
- Ecco ancora i due atleti norvegesi sul ghiaccio di Miano-Cortina 2026 con i loro pantaloni che ricordano i colori della bandiera norvegese. In particolare, gli atleti hanno riproposto i celebri scacchi rossi, bianchi e blu.