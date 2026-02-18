Lindsey Vonn è rientrata negli Stati Uniti dopo il ricovero all'ospedale di Treviso. La sciatrice 41enne, vittima di un incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata dimessa nei giorni scorsi dalla struttura di Ca' Foncello, dopo essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra. A seguito dell'ultima operazione, la campionessa ha documentato sui social il rientro a casa. Trasportata in ambulanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia, Vonn è salita sull'aereo che l'ha riportata negli Stati Uniti. Prima di lasciare l'ospedale trevigiano, la sciatrice ha lasciato in dono al reparto di Pediatria i peluche che le erano stati donati, mentre i fiori sono rimasti nella stanza che l'aveva ospitata.

Vonn: “Grazie a tutti in Italia per essersi presi cura di me”

Dopo le dimissioni, Vonn ha rinfraziato "tutti in Italia per essersi presi cura di me". Poi ha scritto: "Non mi alzo in piedi da più di una settimana, sono stata in un letto d'ospedale immobile dopo la gara. E anche se non sono ancora in grado di stare in piedi, tornare a casa è una sensazione fantastica". Su Instagram la campionessa 41enne ha postato anche un video "riassuntivo" della degenza a Treviso, girato dalla sorella Karin Kindow. "Grazie per gli amici, la famiglia, la mia squadra e tutto lo staff medico che mi sta facendo tornare in me”, ha scritto. E ancora: “Sto lentamente tornando a vivere, torno alle basi e alle cose semplici della vita che contano di più. Sorridere. Ridere. Amare. Questo video mi ha fatto subito piangere e mi ha riempito il cuore. Vi amo gente”.