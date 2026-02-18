Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Sci, Lindsey Vonn rientra negli Usa dopo l'infortunio alle Olimpiadi: "Grazie Italia"

Sport
Lindsey Vonn Instagram

La sciatrice 41enne, vittima di un incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata dimessa nei giorni scorsi dalla struttura di Ca' Foncello, dopo essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra. "Grazie a tutti in Italia per essersi presi cura di me", ha scritto

ascolta articolo

Lindsey Vonn è rientrata negli Stati Uniti dopo il ricovero all'ospedale di Treviso. La sciatrice 41enne, vittima di un incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata dimessa nei giorni scorsi dalla struttura di Ca' Foncello, dopo essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra. A seguito dell'ultima operazione, la campionessa ha documentato sui social il rientro a casa. Trasportata in ambulanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia, Vonn è salita sull'aereo che l'ha riportata negli Stati Uniti. Prima di lasciare l'ospedale trevigiano, la sciatrice ha lasciato in dono al reparto di Pediatria i peluche che le erano stati donati, mentre i fiori sono rimasti nella stanza che l'aveva ospitata.  

Vonn: “Grazie a tutti in Italia per essersi presi cura di me”

Dopo le dimissioni, Vonn ha rinfraziato "tutti in Italia per essersi presi cura di me". Poi ha scritto: "Non mi alzo in piedi da più di una settimana, sono stata in un letto d'ospedale immobile dopo la gara. E anche se non sono ancora in grado di stare in piedi, tornare a casa è una sensazione fantastica". Su Instagram la campionessa 41enne ha postato anche un video "riassuntivo" della degenza a Treviso, girato dalla sorella Karin Kindow. "Grazie per gli amici, la famiglia, la mia squadra e tutto lo staff medico che mi sta facendo tornare in me”, ha scritto. E ancora: “Sto lentamente tornando a vivere, torno alle basi e alle cose semplici della vita che contano di più. Sorridere. Ridere. Amare. Questo video mi ha fatto subito piangere e mi ha riempito il cuore. Vi amo gente”.  

Vedi anche

Infortunio Lindsey Vonn: "Doppia frattura, serviranno vari interventi"
FOTOGALLERY

©Ansa

1/25
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 24 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi, oro per gli azzurri nel pattinaggio di velocità. LIVE

live Sport

Al via la dodicesima giornata dei Giochi di Milano Cortina. L'Italia conquista il nono oro nel...

Camila Giorgi è incinta, l'annuncio sui social: "Nascerà in Europa"

Sport

L'ex tennista maceratese ha dato l'annuncio sui social in occasione di San Valentino, pubblicando...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 24

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 18 febbraio

Sport

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli...

Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile

Sport

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti sul primo gradino del podio: battuta la...

Sport: I più letti