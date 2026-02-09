La sciatrice Lindsey Vonn operata dopo l'infortunio è stabile

Si sono concluse con successo le due operazioni a cui è stata sottoposta l’atleta statunitense per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra. Operata al Ca’ Foncello di Treviso, Vonn era stata trasferita dall'ospedale Codivilla di Cortina D'Ampezzo in seguito alla caduta di ieri nella discesa libera
Lindsey Vonn, l’atleta statunitense di 41 anni caduta rovinosamente dopo poco più di 10 secondi dall’inizio della discesa libera nella prima gara del programma olimpico dello sci alpino femminile, è stata operata con successo all’Ospedale Ca’Foncello di Treviso. Nell’incidente ha riportato una frattura al femore della gamba sinistra. La sciatrice è stata "curata da un'équipe multidisciplinare" ed è stata "sottoposta a un intervento ortopedico per stabilizzare una frattura riportata alla gamba sinistra", ha dichiarato l'ospedale Ca' Foncello in un comunicato.
L’atleta è in condizioni stabili dopo le due operazioni
Durante l'operazione sarebbe stato necessario intervenire anche per "prevenire complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione del sangue". All'intervento era presente il medico personale della sciatrice "ma ha solo assistito, mentre i chirurghi italiani hanno guidato le procedure". L'ospedale aveva parlato di una operazione volta a stabilizzare la gamba sinistra, senza menzionare un secondo intervento. La partecipazione ai Giochi di Vonn, arrivata a Cortina con il crociato del ginocchio sinistro lesionato a seguito della caduta a fine gennaio nella tappa di Coppa del Mondo a Crans Montana, aveva già acceso il dibattito sull'opportunità che un'atleta, seppure esperta come l'americana, affrontasse un rischio del genere. Il presidente della Federazione Internazionale Sci, Johan Eliasch, ha affermato che l'atleta ha scelto in autonomia: "Era una decisione che poteva prendere solo lei, che conosce meglio di chiunque altro i suoi infortuni". Un incidente - sottolineano "incredibilmente sfortunato. È stato un caso unico su mille. Si è avvicinata troppo al cancelletto, è rimasta bloccata mentre era in aria e ha iniziato a ruotare". La squadra statunitense di sci e snowboard ha confermato che Vonn è in "condizioni stabili e in buone mani con un team di medici americani e italiani".
Approfondimento
Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo
Cosa è successo durante la gara
Il coraggioso tentativo di Lindsey Vonn di vincere la discesa libera delle Olimpiadi invernali all'età di 41 anni, con un ginocchio destro ricostruito e un ginocchio sinistro gravemente infortunato, si è concluso domenica. Vonn ha perso il controllo pochi istanti dopo essere uscita dalla casetta di partenza durante la gara, urtando uno dei cancelletti con la spalla destra e volteggiando lungo il pendio prima di finire cadere sulla schiena, con gli sci incrociati sotto di lei e le urla che risuonavano subito dopo l'arrivo del personale medico. Raggiunta dai soccorsi è stata curata per lunghi e angoscianti minuti, per poi essere legata a una barella e trasportata via in elicottero in una clinica a Cortina prima di essere trasferita a Treviso per le due operazioni.
Approfondimento
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi
©Getty
Olimpiadi invernali, le edizioni prima di Milano-Cortina in foto
Tutto pronto per il via alla 25esima edizione dei Giochi invernali, la terza in Italia dopo quelle del 1956 a Cortina e del 2006 a Torino. Dal primo appuntamento di Chamonix, oltre un secolo fa, a oggi ,tanti cose sono cambiate, come testiominano le immagini d'epoca delle prime Olimpiadi sulle nevi