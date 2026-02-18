Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali, un cane lupo corre sulla pista di sci di fondo. FOTO

Momenti di stupore e divertimento stamattina in Val di Fiemme, durante le qualifiche della staffetta sprint femminile di fondo, ultima gara a squadre di sci nordico dei Giochi. Un cane lupo cecoslovacco ha fatto irruzione sul tracciato e ha "partecipato" agli ultimi metri del rettilineo finale rincorrendo le atlete. La proprietaria è un'ex fondista che ha scoperto la 'bravata' in tv

