Momenti di stupore e divertimento stamattina in Val di Fiemme, durante le qualifiche della staffetta sprint femminile di fondo, ultima gara a squadre di sci nordico dei Giochi. Un cane lupo cecoslovacco ha fatto irruzione sul tracciato e ha "partecipato" agli ultimi metri del rettilineo finale rincorrendo le atlete. La proprietaria è un'ex fondista che ha scoperto la 'bravata' in tv