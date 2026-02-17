Ha attirato le attenzioni di tanti presentandosi sugli spalti vestito da torero. Così Tim Dieck, pattinatore spagnolo, ha scelto di assistere alla gara per il pattinaggio di figura dellle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 della fidanzata, la pattinatrice azzurra Sara Conti, sul ghiaccio con Niccolò Macii. Oltre all'evidente vestito da torero, Dieck si è presentato alla Milano Ice Skating Arena con tanto di occhiali a forma di anelli delle Olimpiadi. Il motivo? Semplicemente supportare la fidanzata che ha deciso di portare una coreografia dai toni spagnoleggianti. Dieck, poi, ha postato sui social il video della sua "performance", che è diventato ben presto virale.

Una coppia in passato anche nella vita

Conti e Macii hanno deciso di continuare a gareggiare in coppia anche dopo il 2023, momento nel quale hanno interrotto la loro relazione sentimentale. Il pattinatore azzurro, tra l'altro, si sposerà a fine agosto e Conti sarà tra gli invitati, proprio insieme a Dieck, suo nuovo fidanzato. I due pattinatori dell'Italia hanno anche ottenuto una medaglia a questi Giochi, quella di bronzo nel team event. Nel programma del libero del pattinaggio artistico, invece, i due hanno chiuso la gara con una prestazione tra luci ed ombre e lontani dalla zona podio.