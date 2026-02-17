Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi, il fidanzato di Sara Conti, Tim Dieck, fa tifo dagli spalti vestito da torero

Sport
Instagram

Così il pattinatore spagnolo ha scelto di assistere alla gara per il pattinaggio di figura dellle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 della fidanzata, la pattinatrice azzurra Sara Conti, sul ghiaccio con Niccolò Macii

ascolta articolo

Ha attirato le attenzioni di tanti presentandosi sugli spalti vestito da torero. Così Tim Dieck, pattinatore spagnolo, ha scelto di assistere alla gara per il pattinaggio di figura dellle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 della fidanzata, la pattinatrice azzurra Sara Conti, sul ghiaccio con Niccolò Macii. Oltre all'evidente vestito da torero, Dieck si è presentato alla Milano Ice Skating Arena con tanto di occhiali a forma di anelli delle Olimpiadi. Il motivo? Semplicemente supportare la fidanzata che ha deciso di portare una coreografia dai toni spagnoleggianti. Dieck, poi, ha postato sui social il video della sua "performance", che è diventato ben presto virale. 

 

MILANO-CORTINA, LE NEWS IN DIRETTA DI SKY TG24

Una coppia in passato anche nella vita

Conti e Macii hanno deciso di continuare a gareggiare in coppia anche dopo il 2023, momento nel quale hanno interrotto la loro relazione sentimentale. Il pattinatore azzurro, tra l'altro, si sposerà a fine agosto e Conti sarà tra gli invitati, proprio insieme a Dieck, suo nuovo fidanzato. I due pattinatori dell'Italia hanno anche ottenuto una medaglia a questi Giochi, quella di bronzo nel team event. Nel programma del libero del pattinaggio artistico, invece, i due hanno chiuso la gara con una prestazione tra luci ed ombre e lontani dalla zona podio.

Approfondimento

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 23
FOTOGALLERY

©Ansa

1/24
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 23 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi invernali, bronzo Tabanelli nel freestyle. Oggi il biathlon

live Sport

A Milano Cortina storica Flora Tabanelli che con un ginocchio lesionato conquista il bronzo nel...

Trump a Milano se gli Usa vanno in finale nell’hockey: cosa sappiamo

Sport

Il presidente degli Stati Uniti potrebbe arrivare a Milano per assistere alla finale dell’hockey...

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 17 febbraio

Sport

Altra giornata densa di appuntamenti per gli azzurri. Occhi puntati sul biathlon, con la...

Olimpiadi invernali, bronzo per Tabanelli nel freestyle big air

Sport

Al Livigno Snow Park l'azzurra ottiene un punteggio di 178.25, migliorandosi nell'ultimo salto, e...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 23

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Sport: I più letti