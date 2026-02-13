Olimpiadi invernali 2026, Moioli è bronzo nello snowboard cross. FOTO

Olimpiadi invernali 2026, Moioli medaglia di bronzo nello snowboard cross. FOTO
Nel pomeriggio del 13 febbraio Michela Moioli è salita sul podio dello snowboard cross: si tratta della terza medaglia olimpica per l'atleta di Alzano Lombardo, dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022. "Sono orgogliosa di me stessa: la collezione ora è completa", ha dichiarato
- Michela Moioli ha vinto oggi, 13 febbraio, il bronzo nella specialità snowboard cross. Si tratta della terza medaglia nella specialità per l'atleta di Alzano Lombardo, dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento a squadre di Pechino 2022. Alle medaglie olimpiche si aggiungono anche le tre Coppe del Mondo vinte nel 2016, nel 2018 e nel 2020.
- A completare il podio di Livigno anche l'australiana Josie Baff e la ceca Eva Adamczykova, rispettivamente oro e argento.
- "È stata lunga e difficile, e devo ringraziare la mia squadra se sono riuscita a ottenere questa medaglia. La collezione ora è completa e posso dire di essere molto orgogliosa di me stessa", ha dichiarato Moioli a fine gara.
- A complicare le ore precedenti la gara una rovinosa caduta: mercoledì, durante una sessione di allenamento, Moioli è scivolata a causa di un errore commesso dall'atleta che la precedeva e per cercare di evitarla è caduta sbattendo la faccia. Gli esami a cui si è sottoposta però sono risultati tutti negativi e, dopo un giorno di riposo, si è presentata alla finale.
- "Ci ho creduto fino in fondo. Ogni medaglia ha la sua storia e questa è sicuramente una Olimpiade particolare, l'ho tanto sognata ed esserci vuol dire tanto. Non ci credevo quasi più. Sono super orgogliosa e saluto mia nonna che mi ha seguito da casa", ha detto l'atleta di Alzano Lombardo.
- Poi parlando della caduta avvenuta mercoledì, Moioli ha detto: "Non muoio mai. Sono stata devastata per due giorni dalla caduta. Senza lo staff e la mia famiglia non sarei riuscita a partire. Io spesso ho bisogno di toccare il fondo. Risorgo dalle mie ceneri come una Fenice ma mi porto indietro le bruciature delle fiamme".
- "Il trucco fa miracoli". Così Moioli ha descritto il suo volto, ancora tumefatto dopo la caduta in allenamento, arrivando a Casa Italia a Livigno per il Medal Moment. "Rende tutto ancora più epico, due giorni fa a quest'ora ero ancora in ospedale ma ieri pomeriggio ho fatto click. Venerdì 13 per una volta ha portato bene, è una medaglia che sogno da anni, c'era tanta pressione, l'ho sudata e l'ho fatta sudare anche a voi. La mia squadra ci credeva anche quando non ci credevo io, li devo ringraziare".
- Lo snowboard fa parte del programma olimpico invernale a partire dall'edizione del 1998, tenutasi a Nagano, in Giappone. Le discipline nelle quali si è gareggiato hanno subito variazioni a ogni edizione, con la sola costante dell'halfpipe, rimasto come dall'edizione originale.
- La varietà cross, invece, sia per gli uomini che per le donne è sopraggiunta più tardi, a partire dall'edizione italiana del 2006 di Torino.
- Sin dal 1998 l'Italia si è contraddistinta nello snowboard. La prima storica medaglia arrivò proprio in quell'edizione grazie a Thomas Prugger, che conquistò l'argento nello slalom gigante maschile. Quattro anni dopo, a Salt Lake City 2002, fu la volta di Lidia Trettel, capace di salire sul terzo gradino del podio nello slalom gigante parallelo femminile. Detto delle medaglie di Michela Moioli, da menzionare anche Omar Visintin, che a Pechino 2022 ha ottenuto il bronzo individuale nello snowboard cross e l'argento in coppia con Moioli.