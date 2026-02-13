Olimpiadi invernali 2026, Moioli è bronzo nello snowboard cross. FOTO

Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Moioli è medaglia di bronzo nello snowboard cross

Olimpiadi invernali 2026, Moioli medaglia di bronzo nello snowboard cross. FOTO

10 foto
©Ansa

Nel pomeriggio del 13 febbraio Michela Moioli è salita sul podio dello snowboard cross: si tratta della terza medaglia olimpica per l'atleta di Alzano Lombardo, dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022. "Sono orgogliosa di me stessa: la collezione ora è completa", ha dichiarato

