Olimpiadi invernali 2026, Moioli è bronzo nello snowboard cross. FOTO

Nel pomeriggio del 13 febbraio Michela Moioli è salita sul podio dello snowboard cross: si tratta della terza medaglia olimpica per l'atleta di Alzano Lombardo, dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022. "Sono orgogliosa di me stessa: la collezione ora è completa", ha dichiarato