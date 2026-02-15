I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Arriva la 19esima medaglia azzurra con la staffetta 4 x 7,5 km maschile. Oggi finali di sci alpino con lo Slalom gigante femminile: Brignone domina prima manche, Goggia terza. Poi freestyle, biathlon, snowboard, pattinaggio di velocità su ghiaccio, skeleton e salto con gli sci. Spazio anche a curling, bob e pattinaggio di figura

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi le sciatrici azzurre vanno a caccia di medaglie nello slalom gigante. Occhi puntati su Brignone e Goggia: dopo la manche di apertura sono prima e terza (IL MEDAGLIERE AGGIORNATO). L'Italia festeggia il bronzo nella staffetta maschile di fondo 4×7,5 km con Federico Pellegrino, Elia Barp, Martino Carollo e Davide Graz. Numerose le finali in giornata: nel biathlon l’inseguimento maschile e quello femminile, nel freestyle le gobbe in parallelo maschili, nello snowboard il cross a squadre miste, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio i 500 m femminili, nello skeleton la finale squadra mista, nel salto con gli sci il trampolino lungo individuale femminile. In giornata saranno protagonisti anche curling (azzurri impegnati sia nel torneo maschile che nel femminile), bob e pattinaggio di figura (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri, nella giornata del primo storico oro di sempre per il Brasile in una Olimpiade invernale (con Lucas Pinheiro Braathen nel gigante maschile), non sono arrivate medaglie per l’Italia. Vittozzi quinta nella gara sprint del biathlon, Wierer ko. Primi salti per Flora Tabanelli nelle qualificazioni del Big air dello sci acrobatico.