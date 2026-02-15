Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati di oggi: bronzo Italia in staffetta sci di fondoSport
I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Arriva la 19esima medaglia azzurra con la staffetta 4 x 7,5 km maschile. Oggi finali di sci alpino con lo Slalom gigante femminile: Brignone domina prima manche, Goggia terza. Poi freestyle, biathlon, snowboard, pattinaggio di velocità su ghiaccio, skeleton e salto con gli sci. Spazio anche a curling, bob e pattinaggio di figura
Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi le sciatrici azzurre vanno a caccia di medaglie nello slalom gigante. Occhi puntati su Brignone e Goggia: dopo la manche di apertura sono prima e terza (IL MEDAGLIERE AGGIORNATO). L'Italia festeggia il bronzo nella staffetta maschile di fondo 4×7,5 km con Federico Pellegrino, Elia Barp, Martino Carollo e Davide Graz. Numerose le finali in giornata: nel biathlon l’inseguimento maschile e quello femminile, nel freestyle le gobbe in parallelo maschili, nello snowboard il cross a squadre miste, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio i 500 m femminili, nello skeleton la finale squadra mista, nel salto con gli sci il trampolino lungo individuale femminile. In giornata saranno protagonisti anche curling (azzurri impegnati sia nel torneo maschile che nel femminile), bob e pattinaggio di figura (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri, nella giornata del primo storico oro di sempre per il Brasile in una Olimpiade invernale (con Lucas Pinheiro Braathen nel gigante maschile), non sono arrivate medaglie per l’Italia. Vittozzi quinta nella gara sprint del biathlon, Wierer ko. Primi salti per Flora Tabanelli nelle qualificazioni del Big air dello sci acrobatico.
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Curling
Torneo maschile - Preliminari
Norvegia vs Italia: 10-7
Snowboard
Slopestyle maschile - Qualificazioni
L’italiano Ian Matteoli si è classificato 17esimo e non si è qualificato per la finale di mercoledì.
Biathlon
Inseguimento maschile - Finale
1º M. Ponsiluoma - Svezia
2º S. Lægreid - Norvegia
3º E. Jacquelin - Francia
Gli italiani: Tommaso Giacomel (nono), Lukas Hofer (13esimo) e Nicola Romanin (28esimo).
Freestyle
Gobbe in parallelo maschile - Finale
1º M. Kingsbury - Canada
2º I. Horishima - Giappone
3º M. Graham - Australia
Bob
Monobob femminile - Finale
Le italiane: dopo le due prove di oggi Simona De Silvestro è 22esima mentre Giada Andreutti è 25esima. Le ultime due prove si svolgeranno domani.
Sci di fondo
Staffetta maschile 4×7,5 km - Finale
1º Norvegia
2º Francia
3º Italia
Medaglia di bronzo per gli azzurri Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino.
Sci alpino
Slalom gigante femminile - Finale
Competizione - Gara 2 (medaglie), in corso
Con le italiane Federica Brignone (prima dopo la manche 1), Sofia Goggia (terza dopo la manche 1) Lara Della Mea (15esima dopo la manche 1) e Asja Zenere (22esima dopo la manche 1).
Curling
Torneo femminile - Preliminari
Danimarca vs Italia, 14:05
Snowboard
Cross a squadre miste - Quarti di finale, in corso
Semifinale, 14:15
Finale (medaglie), 14:40
Con gli italiani Sofia Groblechner, Michela Moioli, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin
Snowboard
Slopestyle femminile - Qualificazioni
Competizione - Gara 1, 14:15
Competizione - Gara 2, 15:15
Con l’italiana Marilù Poluzzi
Biathlon
Inseguimento femminile - Finale (medaglie), 14:45
Con le italiane Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
Inseguimento a squadre maschile - Quarti di finale, 16:00
Con gli italiani Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
500 m femminile - Finale (medaglie), 17:03
Con l’italiana Serena Pergher
Skeleton
Squadra mista - Finale (medaglie), 18:00
Curling
Torneo maschile - Preliminari
Italia vs Cechia, 19:05
Freestyle
Big air maschile - Qualificazioni
Competizione - Gara 1, 19:30
Competizione - Gara 2, 20:15
Competizione - Gara 3, 21:00
Con l’italiano Miro Tabanelli
Pattinaggio di figura
Coppie - Qualificazioni, 19:45
Con gli italiani Filippo Ambrosini/Rebecca Ghilardi, Sara Conti/Niccolò Macii
Salto con gli sci
Trampolino lungo individuale femminile - Finale
Competizione - Gara 1, 18:45
Competizione - Gara 2 (medaglie), 19:57
Con le italiane Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer
©Ansa
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 19 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994