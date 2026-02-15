Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati di oggi: bronzo Italia in staffetta sci di fondo

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Arriva la 19esima medaglia azzurra con la staffetta 4 x 7,5 km maschile. Oggi finali di sci alpino con lo Slalom gigante femminile: Brignone domina prima manche, Goggia terza. Poi freestyle, biathlon, snowboard, pattinaggio di velocità su ghiaccio, skeleton e salto con gli sci. Spazio anche a curling, bob e pattinaggio di figura

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi le sciatrici azzurre vanno a caccia di medaglie nello slalom gigante. Occhi puntati su Brignone e Goggia: dopo la manche di apertura sono prima e terza (IL MEDAGLIERE AGGIORNATO). L'Italia festeggia il bronzo nella staffetta maschile di fondo 4×7,5 km con Federico Pellegrino, Elia Barp, Martino Carollo e Davide Graz. Numerose le finali in giornata: nel biathlon l’inseguimento maschile e quello femminile, nel freestyle le gobbe in parallelo maschili, nello snowboard il cross a squadre miste, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio i 500 m femminili, nello skeleton la finale squadra mista, nel salto con gli sci il trampolino lungo individuale femminile. In giornata saranno protagonisti anche curling (azzurri impegnati sia nel torneo maschile che nel femminile), bob e pattinaggio di figura (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri, nella giornata del primo storico oro di sempre per il Brasile in una Olimpiade invernale (con Lucas Pinheiro Braathen nel gigante maschile), non sono arrivate medaglie per l’Italia. Vittozzi quinta nella gara sprint del biathlon, Wierer ko. Primi salti per Flora Tabanelli nelle qualificazioni del Big air dello sci acrobatico.

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

 

Curling

Torneo maschile - Preliminari

Norvegia vs Italia: 10-7

 

Snowboard

Slopestyle maschile - Qualificazioni

L’italiano Ian Matteoli si è classificato 17esimo e non si è qualificato per la finale di mercoledì.

 

Biathlon  

Inseguimento maschile - Finale 

1º M. Ponsiluoma - Svezia

2º S. Lægreid - Norvegia

3º E. Jacquelin - Francia

Gli italiani: Tommaso Giacomel (nono), Lukas Hofer (13esimo) e Nicola Romanin (28esimo).

 

Freestyle

Gobbe in parallelo maschile - Finale

1º M. Kingsbury - Canada

2º I. Horishima - Giappone

3º M. Graham - Australia

 

Bob

Monobob femminile - Finale

Le italiane: dopo le due prove di oggi Simona De Silvestro è 22esima mentre Giada Andreutti è 25esima. Le ultime due prove si svolgeranno domani.

 

Sci di fondo

Staffetta maschile 4×7,5 km - Finale

1º Norvegia

2º Francia

Italia

Medaglia di bronzo per gli azzurri Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino.

 

Sci alpino

Slalom gigante femminile - Finale

Competizione - Gara 2 (medaglie), in corso

Con le italiane Federica Brignone (prima dopo la manche 1), Sofia Goggia (terza dopo la manche 1) Lara Della Mea (15esima dopo la manche 1) e Asja Zenere (22esima dopo la manche 1).

 

Curling

Torneo femminile - Preliminari

Danimarca vs Italia, 14:05

 

Snowboard

Cross a squadre miste - Quarti di finale, in corso

Semifinale, 14:15

Finale (medaglie), 14:40

Con gli italiani Sofia Groblechner, Michela Moioli, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin

 

Snowboard

Slopestyle femminile - Qualificazioni

Competizione - Gara 1, 14:15

Competizione - Gara 2, 15:15

Con l’italiana Marilù Poluzzi

 

Biathlon

Inseguimento femminile - Finale (medaglie), 14:45

Con le italiane Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

 

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

Inseguimento a squadre maschile - Quarti di finale, 16:00

Con gli italiani Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti

 

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

500 m femminile - Finale (medaglie), 17:03

Con l’italiana Serena Pergher

 

Skeleton

Squadra mista - Finale (medaglie), 18:00

 

Curling

Torneo maschile - Preliminari

Italia vs Cechia, 19:05

 

Freestyle

Big air maschile - Qualificazioni

Competizione - Gara 1, 19:30

Competizione - Gara 2, 20:15

Competizione - Gara 3, 21:00

Con l’italiano Miro Tabanelli

 

Pattinaggio di figura

Coppie - Qualificazioni, 19:45

Con gli italiani Filippo Ambrosini/Rebecca Ghilardi, Sara Conti/Niccolò Macii

 

Salto con gli sci

Trampolino lungo individuale femminile - Finale

Competizione - Gara 1, 18:45

Competizione - Gara 2 (medaglie), 19:57

Con le italiane Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 15 febbraio
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 19 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994

Vai alla Fotogallery

Olimpiadi, Brignone davanti a tutte nella prima manche del Gigante

La staffetta femminile avanza nei 3mila metri dello short track. Arianna Fontana, Elisa...

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 15 febbraio

È il giorno delle due gare a inseguimento del biathlon, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi,...

Olimpiadi invernali 2026, short track: Staffetta 3000 donne in finale

Ottavo giorno dei Giochi di Milano-Cortina. L'azzurro coinvolto, mentre era in terza...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 18

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Milano Cortina, risultati del 14 febbraio: nessuna medaglia per Italia

Lisa Vittozzi quinta nella sprint di biathlon. Nel curling le azzurre sono state battute 8-7...

epa12738742 Lisa Vittozzi of Italy competes in the Women's 7.5km Sprint of the Biathlon competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Anterselva, Italy, 14 February 2026. EPA/MARTIN METELKO

