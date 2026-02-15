Olimpiadi invernali 2026, staffetta con Fontana in finale. Oggi Brignone nel Gigante. LIVE
La staffetta femminile avanza nei 3mila metri dello short track. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel concludono la semifinale al secondo posto dietro l'Olanda e si qualificano per la finale in programma mercoledì sera. Delusione per Pietro Sighel nei 1500: nel suo quarto di finale l'azzurro viene coinvolto in una caduta ed è eliminato. Oggi lo Slalom Gigante femminile: torna in pista Fedderica Brignone dopo l'oro nel Super G
Nono giorno di gare nel programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA - FOTO). La staffetta donne avanza nei 3mila metri dello short track. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel concludono la semifinale al secondo posto dietro l'Olanda e si qualificano per la finale in programma mercoledì sera. Delusione per Pietro Sighel nei 1500. Nel suo quarto di finale l'azzurro coinvolto, mentre era in terza posizione, in una caduta provocata da una spinta dell'atleta olandese che si trovava primo sul pattinatore ucraino secondo: quest'ultimo ha travolto Sighel, subito dietro di lui. Al termine della prova, la giuria ha riammesso l'ucraino alle semifinali in quanto penalizzato dalla spinta dell'olandese, ma non l'azzurro. Oggi lo Slalom Gigante femminile: torna in pista Fedderica Brignone dopo l'oro nel Super-G. Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato il Gigante maschile a Bormio. È il primo successo per un atleta sudamericano nei Giochi invernali.
Telefonata Tomba-Braathen dopo l'oro; "Sei il migliore"
"Ciao fratello mio come stai... ". Così Lucas Pinheiro Braathen risponde al telefono ad Alberto Tomba in diretta su Eurosport dopo la vittoria della medaglia d'oro in Gigante ai Giochi di Milano-Cortina. Braarhen ha fatto la storia. Lo sciatore norvegese naturalizzato brasiliano (vincitore della Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023) ha dominato le due prove di slalom gigante e porta a casa il primo oro del Brasile (e di tutto il Sudamerica) alle Olimpiadi invernali. "Lucas bravo, congratulazioni", le parole di 'Tomba la Bomba', come era soprannominato. "Grazie mille, leggenda", risponde il campione brasiliano. "Una medaglia d'oro, per il Brasile. Ci stai credendo?", chiede l'Albertone nazionale e Braathen in lacrime risponde: "No, non ce la faccio". "Stai piangendo come me! Sei il migliore", prosegue il campione azzurro, tre volte oro olimpico ai Giochi, con il brasiliano che conclude ringraziando il suo idolo: "Grazie mille, grazie leggenda, a presto", conclude Braathen.
Giorgetti visita villaggio olimpico di Predazzo: "Questa sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza"
Visita istituzionale del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, sede del Villaggio olimpico che in questi giorni ospita atleti e delegazioni impegnati nei Giochi di Milano Cortina 2026. Ad accompagnare il ministro nel sopralluogo alla struttura il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il comandante della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, generale Sergio Giovanni Lancerin. Il Villaggio olimpico sta accogliendo 430 atleti provenienti da 65 nazioni nel corso delle Olimpiadi e 180 atleti di 23 nazioni durante le Paralimpiadi, confermandosi uno dei cuori pulsanti dell’evento. Una struttura che, al termine della manifestazione, sarà eredità della Guardia di Finanza e del territorio.
Malagò: "Bilancio parziale molto buono, ciò che stanno facendo ragazze è straordinario"
“Un bilancio parziale di queste Olimpiadi? È molto molto buono. Abbiamo già fatto meglio di Pechino ed è un risultato clamoroso, soprattutto considerando tutte queste medaglie d’oro. Ci dà fiducia”. Sono le parole del presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, intercettato a Livigno durante le qualificazioni dello sci acrobatico femminile, specialità big air.
Malagò ha detto la sua sui risultati agguantati fin qui dagli azzurri: “Quello italiano è un movimento in salute, che cresce. E soprattutto, multidisciplinare. Cosa significa? Che magari potevamo aspettarci qualche medaglia in più dallo snowboard, invece medaglie importanti sono arrivate dallo slittino. E ci sono ancora sette giorni di gare...”.