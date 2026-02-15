"Ciao fratello mio come stai... ". Così Lucas Pinheiro Braathen risponde al telefono ad Alberto Tomba in diretta su Eurosport dopo la vittoria della medaglia d'oro in Gigante ai Giochi di Milano-Cortina. Braarhen ha fatto la storia. Lo sciatore norvegese naturalizzato brasiliano (vincitore della Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023) ha dominato le due prove di slalom gigante e porta a casa il primo oro del Brasile (e di tutto il Sudamerica) alle Olimpiadi invernali. "Lucas bravo, congratulazioni", le parole di 'Tomba la Bomba', come era soprannominato. "Grazie mille, leggenda", risponde il campione brasiliano. "Una medaglia d'oro, per il Brasile. Ci stai credendo?", chiede l'Albertone nazionale e Braathen in lacrime risponde: "No, non ce la faccio". "Stai piangendo come me! Sei il migliore", prosegue il campione azzurro, tre volte oro olimpico ai Giochi, con il brasiliano che conclude ringraziando il suo idolo: "Grazie mille, grazie leggenda, a presto", conclude Braathen.