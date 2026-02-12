Olimpiadi invernali, i caschi più belli visti in gara, dallo skeleton allo sci. FOTO
Gli skeletonisti fanno scula con fantasia variopinte, ma non sono gli unici a brillare per originalità nella scelta dell'elmetto. Tra i più belli c'è anche quello della campionessa olimpica azzurra Federica Brignone
- Il casco dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych, che raffigura gli atleti vittime della guerra d'invasione russa in Ucraina, è certamente quello che ha fatto più discutere, con il divieto imposto dal CIO all'atleta e la scelta di quest'ultimo di utilizzarlo comunque, andando incontro alla squalifica. Ma sono tanti i caschi che si fanno notare alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.
- Austin Florian, skeletonista statunitense, ha optato per un casco dentato che raffigura il personaggio dei fumetti Marvel Venom nella sua partecipazione ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026.
- Vibrazioni horror anche sul casco dell'austriaco Nick Timmings, altro atleta impegnato nello skeleton.
- Casco patriottico per l'italiano Amedeo Bagnis (Italy), che per la gara dello skeleton sceglie il verde, il bianco e il rosso senza dimenticare l'elemento tipico dei giochi: il ghiaccio
- Richiamo al tricolore, all'interno di una fantasia sulle tinte del giallo e del rosso, per l'altro skeletonista azzurro Mattia Gaspari.
- Il sudcoreano Kim Jisoo opta per una fantasia asiatica ricca di colori e dragoni.
- La skeletonista statunitense Megan Henry sceglie un casco con un grande occhio su sfondo verde. Inquietante e affascinante al tempo stesso.
- Le fantasie sui caschi non sono prerogativa esclusiva degli skeletonisti. Natalie Eilers, atleta canadese che disputa le gare di salto con gli sci, si è presentata alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con intenzioni decisamente bellicose e una tigre a fauci spalancate sulla testa.
- L'americana Kristen Santos-Griswold, atleta dello short track, presenta un casco blu con occhi felini disegnati sopra.
- Opta per la tigre, tenendo fede al suo soprannome "La tigre di La Salle" anche la sciatrice italiana Federica Brignone, oro olimpico nel SuperG a Milano Cortina 2026.
- Gabriella Frances Durante, portiera della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio, opta per un classico ma spettacolare tricolore.
- In controtendenza la scelta di Emerance Maschmeyer, portiera della nazionale femminile di hockey su ghiaccio canadese che alla ferocia di un predatore preferisce la tenerezza di animaletti disegnati in stile cartoonesco: volpi, conigli, orsacchiotti.
- Valentina Margaglio, skeletonista italiana, sceglie un casco che replica la fantasia di un maglione natilizio a tinte azzurre e tricolori.
- Nicole Burger, skeletonista sudafricana, sceglie la bandiera del suo Paese con una fantasia decisamente particolare.
- Sujung Hong, skeletonista della Corea del Sud, omaggia il folklore del suo Paese con un minhwa, la tigre coreana protagonista anche del film d'animazione candidato agli Oscar Kpop Demon Hunters.
- Un casco celeste pieno di colombe dorate per la cinese Dan Zhao, atleta che gareggia nello skeleton.