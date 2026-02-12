Olimpiadi 2026, Italia a quota 4 ori, attesa per SuperG femminile LIVE

Sesto giorno di gare nel programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA). Lo slittino si conferma una disciplina ricca di soddisfazioni olimpiche per l'Italia. Ieri dopo l’oro di Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, è arrivato anche quello nel doppio maschile con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Delude, invece, Il team italiano al Super G. Fuori Paris che alla sesta porta perde uno sci e anche Franzoni che è sesto e dunque fuori dal podio.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Cortina per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Attesa per Goggia, Brignone, Pirovano e Curtoni in gara a Cortina alle 11:30. Dalle 10:00 a Livigno lo snowboard cross maschile con Omar Visintin. Alle 16:30 il pattinaggio, con Francesca Lollobrigida nei 5000m. (GLI ITALIANI IN GARA E IL PROGRAMMA DI OGGI).

