Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 12 febbraio

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 12 febbraio

©Ansa

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell'Italia. Oggi occhi puntati soprattutto sul SuperG donne (con Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano), Arianna Fontana, Pietro Sighel, Francesca Lollobrigida e sul team relay nello slittino. Ecco tutti gli appuntamenti degli azzurri

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (LO SPECIALE) proseguono, anche oggi 12 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. Occhi puntati soprattutto sul SuperG donne (con Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano), Arianna Fontana, Pietro Sighel, Francesca Lollobrigida e sul team relay nello slittino. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi degli azzurri.

Gli italiani in gara oggi 12 febbraio

Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 12 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:

Curling

Torneo femminile - Preliminari

  • Italia vs Svizzera alle 9.05
  • Italia vs Corea del Sud alle 19.05

La squadra italiana: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

  • 5000 m femminile - Finale alle 16.30

Francesca Lollobrigida

Sci alpino

  • Supergigante femminile – Finale alle 11.30

Le italiane: Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano

Sci di fondo

  • 10 km a intervalli femminile – Finale alle 13

Le italiane: Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi

Short track

  • 500 m femminile - Quarti di finale alle 20.15, poi semifinali e finale

Le italiane: Chiara Betti e Arianna Fontana

 

  • 1000 m maschile - Quarti di finale alle 20:28, poi semifinali e finale

Gli italiani: Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

Skeleton

  • Skeleton maschile - Finale

Heat 1 e Heat 2 alle 9.30 e alle 11.08

Gli italiani: Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari

Slittino

  • Staffetta a squadre (Team Relay) - Finale alle 18.30

Gli italiani: Dominik Fischnaller, Verena Hofer, uno tra Rieder/Kainzwalnder e Nagler/Malleier e Voetter/Oberhofer

Snowboard

  • Snowboard cross maschile - Qualificazioni ed eventuali fasi finali

Competizione - Gara 1 alle 10

Italiani: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

