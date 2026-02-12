Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 12 febbraio

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 12 febbraioSport
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (LO SPECIALE) proseguono, anche oggi 12 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. Occhi puntati soprattutto sul SuperG donne (con Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano), Arianna Fontana, Pietro Sighel, Francesca Lollobrigida e sul team relay nello slittino. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi degli azzurri.
Gli italiani in gara oggi 12 febbraio
Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 12 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:
Curling
Torneo femminile - Preliminari
- Italia vs Svizzera alle 9.05
- Italia vs Corea del Sud alle 19.05
La squadra italiana: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
- 5000 m femminile - Finale alle 16.30
Francesca Lollobrigida
Sci alpino
- Supergigante femminile – Finale alle 11.30
Le italiane: Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano
Sci di fondo
- 10 km a intervalli femminile – Finale alle 13
Le italiane: Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi
Short track
- 500 m femminile - Quarti di finale alle 20.15, poi semifinali e finale
Le italiane: Chiara Betti e Arianna Fontana
- 1000 m maschile - Quarti di finale alle 20:28, poi semifinali e finale
Gli italiani: Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser
Skeleton
- Skeleton maschile - Finale
Heat 1 e Heat 2 alle 9.30 e alle 11.08
Gli italiani: Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari
Slittino
- Staffetta a squadre (Team Relay) - Finale alle 18.30
Gli italiani: Dominik Fischnaller, Verena Hofer, uno tra Rieder/Kainzwalnder e Nagler/Malleier e Voetter/Oberhofer
Snowboard
- Snowboard cross maschile - Qualificazioni ed eventuali fasi finali
Competizione - Gara 1 alle 10
Italiani: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
