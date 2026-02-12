Giada D'Antonio è la prima napoletana a partecipare ai Giochi invernali. Nel suo debutto olimpico, è uscita poco dopo il primo intermedio nella manche di slalom, ma resta nella storia azzurra perchè, con i suoi 16 anni, è la più giovane partecipante azzurra di sempre alle Olimpiadi

Classe 2009, Giada D'Antonio è la più giovane atleta azzurra a Milano Cortina 2026. La sciatrice nata 16 anni fa a San Sebastiano al Vesuvio, in Campania, ha fatto il suo esordio Olimpico il 10 febbraio, nella manche di slalom speciale della combinata a squadre femminile. Dura poche porte il debutto olimpico di Giada D'Antonio. L'italiana, prima napoletana a partecipare ai Giochi invernali, è uscita poco dopo il primo intermedio nella manche di slalom.

Chi è Giada D'Antonio

Figlia di Fabio, dentista napoletano, e di Sandra, nata in Ecuador da famiglia colombiano-ecuadoriana, Giada D'Antonio ha iniziato a sciare a soli tre anni e mezzo sulle piste di Roccaraso. Per inseguire il sogno della Coppa del Mondo, si è trasferita in Val di Fassa. La giovane azzurra, competitiva sia in slalom speciale che in gigante, affronta la pressione con una maturità sorprendente, alternando gli allenamenti intensi a un percorso scolastico d’eccellenza. Giada infatti frequenta il liceo con una media vicina al nove.