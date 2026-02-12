Olimpiadi 2026, risultati di oggi: Brignone oro nel Super G femminile

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Straordinario trionfo dell’azzurra nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarella). In giornata finali di freestyle, sci di fondo, pattinaggio di velocità su ghiaccio (con Francesca Lollobrigida), slittino e short track. Spazio anche a curling, skeleton e snowboard

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Impresa di Federica Brignone che ha vinto la medaglia d’oro nel Supergigante femminile (TUTTE LE NEWS LIVE). Numerose le finali in giornata: nel freestyle le gobbe maschili, nello sci di fondo la 10 km a intervalli femminile, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio la 5000 m femminile con Francesca Lollobrigida, nello slittino la staffetta a squadre, nello short track la 500 m femminile (con Chiara Betti e Arianna Fontana) e la 1000 m maschile (con Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini). In giornata protagonisti anche curling (azzurre impegnate nel torneo femminile), skeleton e snowboard. Ieri storica doppietta italiana di ori nello slittino: prima Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, poi Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner in quello maschile hanno trionfato nel giro di un’ora (IL MEDAGLIERE COMPLETO).