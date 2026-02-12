Olimpiadi 2026, risultati di oggi: Brignone oro nel Super G femminile

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Straordinario trionfo dell’azzurra nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarella). In giornata finali di freestyle, sci di fondo, pattinaggio di velocità su ghiaccio (con Francesca Lollobrigida), slittino e short track. Spazio anche a curling, skeleton e snowboard
Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Impresa di Federica Brignone che ha vinto la medaglia d’oro nel Supergigante femminile (TUTTE LE NEWS LIVE). Numerose le finali in giornata: nel freestyle le gobbe maschili, nello sci di fondo la 10 km a intervalli femminile, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio la 5000 m femminile con Francesca Lollobrigida, nello slittino la staffetta a squadre, nello short track la 500 m femminile (con Chiara Betti e Arianna Fontana) e la 1000 m maschile (con Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini). In giornata protagonisti anche curling (azzurre impegnate nel torneo femminile), skeleton e snowboard. Ieri storica doppietta italiana di ori nello slittino: prima Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, poi Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner in quello maschile hanno trionfato nel giro di un’ora (IL MEDAGLIERE COMPLETO).
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Curling
Torneo femminile - Preliminari
Italia vs Svizzera: 4-7
Skeleton maschile - Finale
Batteria 1
1º M. Weston - Gran Bretagna
2º A. Jungk - Germania
3º A. Bagnis - Italia
Batteria 2
1º M. Weston - Gran Bretagna
2º A. Jungk - Germania
3º C. Grotheer - Germania
Gli italiani: dopo le due batterie di oggi Amedeo Bagnis è quinto mentre Mattia Gaspari è dodicesimo.
Sci alpino
Supergigante femminile - Finale
1º F. Brignone - Italia
2º R. Miradoli - Francia
3º C. Huetter - Austria
Le italiane: Federica Brignone (prima - medaglia d'oro), Laura Pirovano (quinta), Elena Curtoni (settima) e Sofia Goggia (fuori).
Freestyle
Gobbe maschile - Finale
1º C. Woods - Australia
2º M. Kingsbury - Canada
3º I. Horishima - Giappone
Sci di fondo
10 km a intervalli femminile - Finale
1º F. Karlsson - Svezia
2º E. Andersson - Svezia
3º J. Diggins - USA
Le italiane: Martina Di Centa (20esima), Caterina Ganz (32esima), Anna Comarella (46esima) e Maria Gismondi (59esima).
Snowboard
Snowboard cross maschile - Finale
1º A. Hämmerle - Austria
2º É. Grondin - Canada
3º J. Dusek - Austria
Gli italiani: Lorenzo Sommariva (eliminato in semifinale, ultimo nella "finalina" quindi 8º posto complessivo), Filippo Ferrari (eliminato agli ottavi) e Omar Visintin (eliminato agli ottavi)
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
5000 m femminile - Finale (medaglie), 16:30
In gara l’italiana Francesca Lollobrigida
Slittino
Staffetta a squadre - Finale (medaglie), 18:30
Curling
Torneo femminile - Preliminari
Italia vs Corea del Sud, 19:05
Short track
500 m femminile - Quarti di finale, dalle 20:15
Semifinale, dalle 21
Finale, dalle 21:31
Con le italiane Chiara Betti e Arianna Fontana
1000 m maschile - Quarti di finale, dalle 20:28
Semifinale. Dalle 21:07
Finale, dalle 21:43
Con gli italiani Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini
