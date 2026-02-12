Olimpiadi 2026, risultati di oggi: Brignone oro nel Super G femminile

Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro nel Super G

Sport
©Getty

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Straordinario trionfo dell’azzurra nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarella). In giornata finali di freestyle, sci di fondo, pattinaggio di velocità su ghiaccio (con Francesca Lollobrigida), slittino e short track. Spazio anche a curling, skeleton e snowboard

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Impresa di Federica Brignone che ha vinto la medaglia d’oro nel Supergigante femminile (TUTTE LE NEWS LIVE). Numerose le finali in giornata: nel freestyle le gobbe maschili, nello sci di fondo la 10 km a intervalli femminile, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio la 5000 m femminile con Francesca Lollobrigida, nello slittino la staffetta a squadre, nello short track la 500 m femminile (con Chiara Betti e Arianna Fontana) e la 1000 m maschile (con Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini). In giornata protagonisti anche curling (azzurre impegnate nel torneo femminile), skeleton e snowboard. Ieri storica doppietta italiana di ori nello slittino: prima Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, poi Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner in quello maschile hanno trionfato nel giro di un’ora (IL MEDAGLIERE COMPLETO).

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

 

Curling

Torneo femminile - Preliminari

Italia vs Svizzera: 4-7

 

Skeleton maschile - Finale

Batteria 1

1º M. Weston - Gran Bretagna

2º A. Jungk - Germania

A. Bagnis - Italia

Batteria 2

1º M. Weston - Gran Bretagna

2º A. Jungk - Germania

3º C. Grotheer - Germania

Gli italiani: dopo le due batterie di oggi Amedeo Bagnis è quinto mentre Mattia Gaspari è dodicesimo.

 

Sci alpino

Supergigante femminile - Finale

F. Brignone - Italia

2º R. Miradoli - Francia

3º C. Huetter - Austria

Le italiane: Federica Brignone (prima - medaglia d'oro), Laura Pirovano (quinta), Elena Curtoni (settima) e Sofia Goggia (fuori).

 

Freestyle

Gobbe maschile - Finale

1º C. Woods - Australia

2º M. Kingsbury - Canada

3º I. Horishima - Giappone

 

Sci di fondo

10 km a intervalli femminile - Finale

1º F. Karlsson - Svezia

2º E. Andersson - Svezia

3º J. Diggins - USA

Le italiane: Martina Di Centa (20esima), Caterina Ganz (32esima), Anna Comarella (46esima) e Maria Gismondi (59esima).

 

Snowboard

Snowboard cross maschile - Finale

1º A. Hämmerle - Austria

2º É. Grondin - Canada

3º J. Dusek - Austria

Gli italiani: Lorenzo Sommariva (eliminato in semifinale, ultimo nella "finalina" quindi 8º posto complessivo), Filippo Ferrari (eliminato agli ottavi) e Omar Visintin (eliminato agli ottavi)

 

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

5000 m femminile - Finale (medaglie), 16:30

In gara l’italiana Francesca Lollobrigida

 

Slittino

Staffetta a squadre - Finale (medaglie), 18:30

 

Curling

Torneo femminile - Preliminari

Italia vs Corea del Sud, 19:05

 

Short track

500 m femminile - Quarti di finale, dalle 20:15

Semifinale, dalle 21

Finale, dalle 21:31

Con le italiane Chiara Betti e Arianna Fontana

 

1000 m maschile - Quarti di finale, dalle 20:28

Semifinale. Dalle 21:07

Finale, dalle 21:43

Con gli italiani Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini

