L'Italia della staffetta mista short track hanno vinto la medaglia d'oro. Bene anche gli azzurri del curling con Stefania Constantini e Amos Mosaner che hanno battuto 5-4 la Gran Bretagna conquistando la medaglia di bronzo. Oggi e domani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cortina per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tra cui il SuperG femminile che vedrà al via tra le italiane Sofia Goggia e Federica Brignone
Quinto giorno di gare nel programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA). Ieri, dopo l’argento a Pechino nel 2022, l’Italia della staffetta mista di short track ha conquistato il gradino più alto del podio. A targare l’impresa la squadra guidata dalla portabandiera e italiana più medaglia tra di sempre ai Giochi Arianna Fontana, e Pietro Sighel, bronzo quattro anni fa nei 3.000 metri. Gli azzurri vincono anche il bronzo nel curling con Mosaner-Constantini. (GLI ITALIANI IN GARA E IL PROGRAMMA DI OGGI).
Oggi e domani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cortina per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tra cui il SuperG femminile che vedrà al via tra le italiane Sofia Goggia e Federica Brignone.
Con undici medaglie già conquistate, l'Italia ha iniziato di gran slancio i Giochi di Milano Cortina 2026. Il ritmo della delegazione italiana è di gran lunga superiore alle precedenti edizioni invernali. Eguagliato il numero di ori (due) conquistati a Pechino 2022, quando gli azzurri tornarono a casa con 17 medaglie in tutto, record storico analogo a quello ottenuto a Lillehammer 1994, gli azzurri hanno già raggiunto il numero totale di medaglie vinte vent'anni fa a Torino 2006, fino ad oggi l'edizione invernale più ricca tra quelle ospitate nel nostro Paese. Un altro primato dopo quello registrato domenica con ben sei medaglie in un giorno solo, record storico di tutti i tempi per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali.
Oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza di Sighel e Fontana
La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di vantaggio sul resto del gruppo, con l'ultimo staffettista Pietro Sighel che si volta per celebrare il successo.
Stasera debutta Italhockey maschile contro Svezia
Stasera l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio scende in campo. Alle 21.10, gli azzurri sul ghiaccio della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena affronteranno la Svezia, non una passeggiata, nel primo match del Gruppo B delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La giornata di ieri è stata dedicata alla rifinitura finale: un’ora di allenamento sul ghiaccio dell’impianto milanese per la squadra guidata da Jukka Jalonen, poi il classico morning skate nella mattinata di domani prima di concentrare tutte le energie sulla sfida inaugurale. Sarà l’inizio di un percorso affascinante e durissimo, che proseguirà venerdì 13 febbraio contro la Slovacchia e sabato 14 contro la Finlandia, con l’obiettivo di conquistare l’accesso al playoff del 17 febbraio, porta d’ingresso ai quarti di finale.
Olimpiadi 2026, è "pin mania": le spille da collezione vanno a ruba
Èun fenomeno che ad ogni Olimpiade prende sempre più piede: la chiamano "pin mania". Tifosi, amatori, curiosi si danno appuntamento e si scambiano le spille dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici. Ecco come la tradizione si ripete a Milano-Cortina 2026.
La principessa Anna d'Inghilterra condivide il primo post sui social per le Olimpiadi
La sorella di Re Carlo ha espresso il suo augurio a tutti gli atleti del Team GB. "Spero vivrete un'esperienza memorabile che vi porterà non solo ricordi indimenticabili ma anche amicizie e legami che dureranno per tutta la vita", ha detto la principessa che per prima nella sua famiglia, nel 1976, ha preso parte ai Giochi in una gara equestre.
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11
I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri puntano a un obiettivo storico: battere il record dei sette ori vinti nel 1994 a Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo.
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 11 febbraio
Azzurri impegnati su più fronti: dal super G maschile di Bormio, al biathlon nell'individuale 15km femminile ad Antholz/Anterselva. Gare anche nel curling e nell'hockey su ghiaccio maschili.