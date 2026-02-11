Quinto giorno di gare nel programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA). Ieri, dopo l’argento a Pechino nel 2022, l’Italia della staffetta mista di short track ha conquistato il gradino più alto del podio. A targare l’impresa la squadra guidata dalla portabandiera e italiana più medaglia tra di sempre ai Giochi Arianna Fontana, e Pietro Sighel, bronzo quattro anni fa nei 3.000 metri. Gli azzurri vincono anche il bronzo nel curling con Mosaner-Constantini. (GLI ITALIANI IN GARA E IL PROGRAMMA DI OGGI).

Oggi e domani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cortina per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tra cui il SuperG femminile che vedrà al via tra le italiane Sofia Goggia e Federica Brignone.

Con undici medaglie già conquistate, l'Italia ha iniziato di gran slancio i Giochi di Milano Cortina 2026. Il ritmo della delegazione italiana è di gran lunga superiore alle precedenti edizioni invernali. Eguagliato il numero di ori (due) conquistati a Pechino 2022, quando gli azzurri tornarono a casa con 17 medaglie in tutto, record storico analogo a quello ottenuto a Lillehammer 1994, gli azzurri hanno già raggiunto il numero totale di medaglie vinte vent'anni fa a Torino 2006, fino ad oggi l'edizione invernale più ricca tra quelle ospitate nel nostro Paese. Un altro primato dopo quello registrato domenica con ben sei medaglie in un giorno solo, record storico di tutti i tempi per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali.

