La sorella di Re Carlo ha espresso il suo augurio a tutti gli atleti del Team GB. “Spero vivrete un’esperienza memorabile che vi porterà non solo ricordi indimenticabili ma anche amicizie e legami che dureranno per tutta la vita”, ha detto la principessa che per prima nella sua famiglia, nel 1976, ha preso parte ai Giochi in una gara equestre

La principessa Anna d’Inghilterra ha fatto la sua prima apparizione ufficiale sui social. La sorella di Re Carlo in un video pubblicato sull'account Instagram ufficiale della famiglia reale britannica ha voluto esprimere il suo sostegno a tutti gli atleti del team della Gran Bretagna in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “All'inizio delle vostre competizioni, sappiate che avrete il sostegno della nazione. A nome di tutti noi, vi auguro buona fortuna”, afferma la principessa che si congratula con tutti gli sportivi per essere stati selezionati per le competizioni olimpiche. “Spero vivrete un’esperienza memorabile che vi porterà non solo ricordi indimenticabili ma anche amicizie e legami che dureranno per tutta la vita”, prosegue la principessa Anna nel suo messaggio video. “Essere arrivati fin qui è rappresentativo non solo il vostro talento sul campo da gioco ma anche delle ore di allenamenti che richiedono dedizione e determinazione”.

Anna e le Olimpiadi

La principessa Anna è la seconda figlia di Elisabetta II e del marito Filippo d’Edimburgo. La reale, 76 anni, compare regolarmente sui profili della Royal Family ma è la prima volta che decide di condividere un contenuto in prima persona, parlando in video e rivolgendosi agli utenti del social. L’occasione scelta per questo primo post non è casuale: la principessa è infatti molto legata alla tradizione delle Olimpiadi. Come si legge nel testo che accompagna il video, infatti, Anna “è stata il primo membro della famiglia reale ad aver partecipato ai Giochi Olimpici, quando ha cavalcato il cavallo della regina Elisabetta II, Goodwill, nella gara equestre di tre giorni delle Olimpiadi di Montreal del 1976”. Da quel momento, conclude il post, “ha avuto una lunga collaborazione con i Giochi Olimpici in qualità di Presidente della British Olympic Association e membro del Comitato Olimpico Internazionale”.