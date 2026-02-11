Azzurri impegnati su più fronti: dal super G maschile di Bormio, al biathlon nell'individuale 15km femminile ad Antholz/Anterselva. Gare anche nel curling e nell'hockey su ghiaccio maschili

Proseguono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Mercoledì 11 febbraio le chance di medaglia dell'Italia non sono poche e le gare sono davvero tante.

A Bormio è tempo del super G maschile nello sci alpino. Ad Antholz/Anterselva, per il biathlon azzurro, in gara Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell'individuale 15km femminile. Italia in gara anche nel curling e nell'hockey su ghiaccio maschili, ma ancora nei gironi o nei turni di qualificazione. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi.