Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 11 febbraioSport
Azzurri impegnati su più fronti: dal super G maschile di Bormio, al biathlon nell'individuale 15km femminile ad Antholz/Anterselva. Gare anche nel curling e nell'hockey su ghiaccio maschili
Proseguono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Mercoledì 11 febbraio le chance di medaglia dell'Italia non sono poche e le gare sono davvero tante.
A Bormio è tempo del super G maschile nello sci alpino. Ad Antholz/Anterselva, per il biathlon azzurro, in gara Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell'individuale 15km femminile. Italia in gara anche nel curling e nell'hockey su ghiaccio maschili, ma ancora nei gironi o nei turni di qualificazione. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi.
Gli italiani in gara oggi 11 febbraio
Come detto, gli azzurri in gara oggi sono molti. Qui di seguito tutte le gare in cui sono coinvolti gli atleti italiani:
- 10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 11:00 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 2 (ev. Manuela Passaretta)
- 11:30 Sci alpino: Super G uomini (Paris, Casse, Franzoni, Innerhofer)
- 13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 14:15 Biathlon: Individuale 15km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
- 17:00 Slittino: Doppio donne, manche 1 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)
- 17:51 Slittino: Doppio uomini, manche 1 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)
- 18:30 Pattinaggio di velocità: 1000m uomini
- 18:53 Slittino: Doppio donne, manche 2 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)
- 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Svezia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
- 19:30 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza libera (Charlène Guignard, Marco Fabbri)
- 19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 1 (Louis Philip Vito III)
- 19:44 Slittino: Doppio uomini, manche 2 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)
- 20:27 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 2 (Louis Philip Vito III)
