Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 11 febbraio

Sport
©IPA/Fotogramma

Azzurri impegnati su più fronti: dal super G maschile di Bormio, al biathlon nell'individuale 15km femminile ad Antholz/Anterselva. Gare anche nel curling e nell'hockey su ghiaccio maschili

ascolta articolo

Proseguono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Mercoledì 11 febbraio le chance di medaglia dell'Italia non sono poche e le gare sono davvero tante.

A Bormio è tempo del super G maschile nello sci alpino. Ad Antholz/Anterselva, per il biathlon azzurro, in gara Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell'individuale 15km femminile. Italia in gara anche nel curling e nell'hockey su ghiaccio maschili, ma ancora nei gironi o nei turni di qualificazione. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi.

Gli italiani in gara oggi 11 febbraio

Come detto, gli azzurri in gara oggi sono molti. Qui di seguito tutte le gare in cui sono coinvolti gli atleti italiani:

  • 10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
  • 11:00 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 2 (ev. Manuela Passaretta)
  • 11:30 Sci alpino: Super G uomini (Paris, Casse, Franzoni, Innerhofer)
  • 13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
  • 14:15 Biathlon: Individuale 15km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
  • 17:00 Slittino: Doppio donne, manche 1 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)
  • 17:51 Slittino: Doppio uomini, manche 1 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)
  • 18:30 Pattinaggio di velocità: 1000m uomini 
  • 18:53 Slittino: Doppio donne, manche 2 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)
  • 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Svezia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
  • 19:30 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza libera (Charlène Guignard, Marco Fabbri)
  • 19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 1 (Louis Philip Vito III)
  • 19:44 Slittino: Doppio uomini, manche 2 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)
  • 20:27 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 2 (Louis Philip Vito III)

Approfondimento

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11
FOTOGALLERY

©Getty

1/11
Sport

Olimpiadi invernali: le coppie di innamorati in gara a Milano Cortina

A Milano Cortina 2026 scendono in gara anche coppie unite da relazioni affettive, tra chi condivide il campo di gara e chi si ritrova avversario nei momenti della competizione. Dal pattinaggio di figura al curling, dallo slittino all’hockey, i Giochi raccontano diverse storie di sport “vissuto in due”

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi 2026, oro nella staffetta short track e bronzo nel curling

Sport

L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta mista short track. Dopo l’argento a Pechino nel...

Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale

Sport

Partita combattuta fino all'ultimo al Maradona, chiusa 1-1 al 90'. La squadra di Fàbregas...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi, risultati oggi: oro Italia short track, bronzo nel curling

Sport

Dallo short track arriva il secondo oro azzurro di questi Giochi: lo vince la staffetta mista, di...

Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza

Sport

La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di...

15 foto

Sport: I più letti