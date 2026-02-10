Offerte Sky
Olimpiadi invernali 2026, le coppie di innamorati in gara a Milano Cortina

Sport fotogallery
11 foto
©Getty

A Milano Cortina 2026 scendono in gara anche coppie unite da relazioni affettive, tra chi condivide il campo di gara e chi si ritrova avversario nei momenti della competizione. Dal pattinaggio di figura al curling, dallo slittino all’hockey, i Giochi raccontano diverse storie di sport “vissuto in due”

