Olimpiadi invernali 2026, le coppie di innamorati in gara a Milano Cortina
A Milano Cortina 2026 scendono in gara anche coppie unite da relazioni affettive, tra chi condivide il campo di gara e chi si ritrova avversario nei momenti della competizione. Dal pattinaggio di figura al curling, dallo slittino all’hockey, i Giochi raccontano diverse storie di sport “vissuto in due”
- C’è chi gareggia insieme e chi si affronta da avversari, ma solo sul ghiaccio. A Milano Cortina 2026, tra piste e palazzetti, scendono in gara anche coppie legate nella vita privata, che condividono allenamenti, viaggi e, in alcuni casi, il sogno olimpico. Un’edizione che incrocia anche il periodo di San Valentino e che porta con sé storie di sport vissuto in due.
- La coppia italiana della danza su ghiaccio, Charlene Guignard e Marco Fabbri, era già legata sentimentalmente prima di diventare partner sul ghiaccio nel 2010. A Milano Cortina 2026 hanno conquistato il bronzo nel team event, celebrato con un bacio a fine esibizione che ha coinvolto tutto il palazzetto. Un legame che, come raccontato dagli stessi atleti, rende la condivisione delle emozioni ancora più intensa.
- Compagni di danza dal 2011, Madison Chock ed Evan Bates si sono sposati nel 2024. Per loro Milano Cortina rappresenta la quarta Olimpiade e il secondo oro consecutivo dopo Pechino 2022. Nel tempo, hanno raccontato come l’equilibrio tra carriera sportiva e vita privata sia diventato centrale nel loro percorso.
- Nel curling doppio misto gareggiano insieme i canadesi Jocelyn Peterman e Brett Gallant. Proprio l’introduzione di questa specialità ai Giochi ha dato il via alla loro collaborazione sportiva e, poco dopo, alla relazione sentimentale. Oggi condividono anche la vita familiare, dopo la nascita del loro primo figlio.
- Nel pattinaggio di figura, tra le coppie di innamorati presenti a Milano Cortina 2026 ci sono anche Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov, partner nella danza su ghiaccio per la Svezia. Attivi insieme dal 2023, sono il primo team svedese di ice dance ad aver ottenuto la qualificazione olimpica.
- Sara Conti e Niccolò Macii non sono più una coppia nella vita, ma continuano a pattinare insieme come coppia sportiva. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresentano l’Italia nel pattinaggio di coppia, sia nelle prove individuali sia nel team event.
- Una storia particolare quella di Emily Fischnaller e Dominik Fischnaller (bronzo nello slittino individuale), entrambi slittinisti. Sposati dopo anni di relazione a distanza, competono entrambi alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: lui rappresenta l’Italia, lei gli Stati Uniti.
- Nello skeleton femminile si sfidano Nicole Silveira e Kim Meylemans, sposate nel 2025. Silveira rappresenta il Brasile, Meylemans il Belgio, con quest’ultima arrivata ai Giochi da vincitrice della Coppa del Mondo 2026. Una competizione che resta tale solo in pista.
- Tra i volti più noti dello sport paralimpico, Oksana Masters e Aaron Pike gareggiano nello sci nordico paralimpico. Insieme da molti anni, condividono una forte competitività anche nella quotidianità. A Milano Cortina lei punta a un nuovo oro, lui alla prima medaglia paralimpica.
- Il curling norvegese schiera nel doppio misto i coniugi Magnus Nedregotten e Kristin Skaslien. Insieme hanno già vinto due medaglie olimpiche. La loro relazione, nata all’interno dell’ambiente sportivo, è cresciuta parallelamente ai successi sul ghiaccio.
- C’è anche chi vive le Olimpiadi con un doppio ruolo. Le svedesi Ronja Savolainen e Anna Kjellbin sono una coppia nella vita privata e alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 difendono insieme i colori della Svezia nell’hockey femminile. Durante la stagione, però, si trovano spesso una contro l’altra nei campionati nordamericani, dove giocano per squadre rivali.