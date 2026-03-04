Offerte Sky
Gedi ha venduto il quotidiano "La Stampa" al gruppo Sae

Economia

La cessione - si legge in una nota congiunta - comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione

Il gruppo Gedi e il gruppo Sae hanno firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo del quotidiano "La Stampa". La cessione - si legge in una nota congiunta - comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. "L'esperienza maturata dal gruppo Sae, che opera nei settori dell'informazione e dei servizi di comunicazione a livello nazionale, costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine. Il progetto mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l'indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio", prosegua la nota. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il primo semestre del 2026. La cessione è subordinata all'espletamento delle usuali procedure sindacali e burocratiche previste dalla legge.

