Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza di Sighel e Fontana

Sport fotogallery
15 foto

La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di vantaggio sul resto del gruppo, con l'ultimo staffettista Pietro Sighel che si volta per celebrare il successo

Sport: Ultime gallery

Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza

Sport

La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di...

15 foto

Chi è Ilia Malinin, il pattinatore Usa che ha sconvolto le Olimpiadi

Sport

La prima vera star dei Giochi di Milano-Cortina è il giovane pattinatore statunitense, primo al...

9 foto

Olimpiadi invernali: le coppie di innamorati in gara a Milano Cortina

Sport

A Milano Cortina 2026 scendono in gara anche coppie unite da relazioni affettive, tra chi...

11 foto

Super Bowl, albo d'oro delle finali Nfl: squadre con almeno un titolo

Sport

I Seahawks di Seattle hanno dominato l'ultimo Super Bowl stracciando i Patriots di Boston 29 a...

23 foto
Albo d'oro Super Bowl

MotoGp, presentazione dei piloti e delle squadre per il mondiale 2026

Sport

Si è tenuta a Kuala Lumpur, in Malesia, la prima uscita ufficiale dei piloti e delle squadre...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Olimpiadi 2026, oro nella staffetta short track e bronzo nel curling

    live Sport

    L'italia vince la medaglia d'oro Italia nella staffetta mista short track. Dopo l’argento a...

    Iran: "Pronti a diluire uranio, in cambio di revoca sanzioni". LIVE

    live Mondo

    Un uranio "diluito", e quindi non più utile a realizzare ordigni nucleari, in cambio della...

    Guerra Ucraina, Lavrov: ancora molta strada per soluzione crisi. LIVE

    live Mondo

     "I negoziati sono in corso, il secondo round si è tenuto ad Abu Dhabi e c’è ancora molta...