Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza di Sighel e Fontana
La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di vantaggio sul resto del gruppo, con l'ultimo staffettista Pietro Sighel che si volta per celebrare il successo
- Un margine così ampio da potersi permettere il lusso di girarsi, dare le spalle alla linea d’arrivo e guardare in faccia gli avversari. L’esultanza di Pietro Sighel ha suggellato lo splendido oro conquistato dalla staffetta mista azzurra dello short track, il secondo dell’Italia alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.
- L’Italia ha chiuso la gara col tempo di 2’39”019. Argento per il Canada (Sarault, Boutin, Roussel, Dandjinou), bronzo al Belgio (Dulk, Petre, Hanne e Stijn Desmets).
- Subito dopo aver tagliato il traguardo, Sighel è stato raggiunto dai compagni e dalle compagne di squadra, che si sono uniti a lui nell'esultanza.
- Una spettacolare foto area scattata col drone ritrae l'arrivo di Pietro Sighel e l'esultanza della squadra italiana dopo l'oro nella staffetta mista short track alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- Thomas Nadalini, penultimo frazionista azzurro, scivola con le ginocchia sul ghiaccio per festeggiare l'oro dopo l'arrivo di Sighel.
- Elisa Confortola e Arianna Fontana affiancano Pietro Sighel dopo l'arrivo e la conquista della medaglia d'oro.
- Tutta la squadra azzurra al completo durante il giro d'onore della pista con la bandiera tricolore.
- Con questo oro, l’Italia ha migliorato il risultato di Pechino 2022, quando la staffetta azzurra aveva chiuso con la medaglia d’argento.
- I festeggiamenti sono continuati sulla pista, con il team azzurro unito a celebrare l'oro.
- Il tricolore portato dalla squadra azzurra di short track nel giro d'onore alla Milano Ice Skating Arena di Assago.
- I festeggiamenti della squadra con lo staff tecnico dopo la vittoria dell'oro nella staffetta short track.
- Arianna Fontana dà il cambio a Elisa Confortola nella finale olimpica della staffetta mista short track alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- Thomas Nadalini lancia Pietro Sighel per l'ultima frazione della staffetta mista short track. L'Italia era passata in vantaggio pochi istanti prima grazie al sorpasso di Arianna Fontana, per poi ampliare il proprio margine e fare il vuoto dietro.
- Sighel (Fiamme Gialle), è stato l’ultimo staffettista della finale a cui hanno preso parte anche Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (IceLab Bergamo) e Thomas Nadalini (Fiamme Oro). Chiara Betti (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri) sono stati impiegati nei turni precedenti e quindi sono saliti anche loro sul gradino più alto del podio.
- Con questa medaglia, Arianna Fontana, già atleta più medagliata della storia italiana ai Giochi Invernali, arriva a quota 12, a una sola medaglia dal record di Edoardo Mangiarotti, lo schermidore che al momento rimane l’italiano più medagliato in assoluto alle Olimpiadi. Con l’oro della staffetta, Arianna Fontana eguaglia invece Armin Zoeggeler arrivando a medaglia in sei edizioni consecutive da Torino 2006 a Milano Cortina 2026.