Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news

Prosegue con il quarto giorno di gare il programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA). Giornata senza medaglie quella di ieri per l'Italia, segnata dalla delusione per gli Azzurri della combinata a squadre di sci e del curling. Alex Vinatzer ha sprecato il primo posto di Giovanni Franzoni in discesa e la coppia ha chiuso settima. Poco meglio è andata a Tommaso Sala che ha mantenuto il quinto posto di Dominik Paris. Sfumato anche il sogno del bis olimpico per Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due azzurri del curling sono stati sconfitti in semifinale 9-8 dalla coppia Usa, che ha così conquistato alla finale di Milano-Cortina. I campioni in carica del doppio misto sfideranno la Gran Bretagna per il bronzo. Nell'hockey femminile, l'Italia ha battuto il Giappone ed è volata ai quarti. Oggi scatta l'ora della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice Skating Arena appuntamento con le batterie dei 500m femminili di short track. Ma è anche il turno di Federico Pellegrino, con lo sci di fondo: è il giorno della sprint (GLI ITALIANI IN GARA E IL PROGRAMMA DI OGGI). Si inizia anche con le gare individuali di biathlon, con la 20 km maschile ad Antholz/Anterselva, con Tommaso Giacomel. C'è poi la combinata femminile dello sci alpino. E, nel singolo femminile di slittino, l'appuntamento è con le ultime due manche.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: