Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news

Olimpiadi invernali 2026, delusione curling: oggi tocca a Fontana e Pellegrino. DIRETTA
Ieri giornata senza medaglie per gli Azzurri, segnata dal ko del duo Mosaner-Costantini nella semifinale con gli Usa. I campioni in carica del doppio misto sfideranno la Gran Bretagna per il bronzo. Oggi alla Milano Ice Skating Arena appuntamento con le batterie dei 500 m femminili di short track. Ma è anche il turno dello sci di fondo, con la sprint
Prosegue con il quarto giorno di gare il programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA). Giornata senza medaglie quella di ieri per l'Italia, segnata dalla delusione per gli Azzurri della combinata a squadre di sci e del curling. Alex Vinatzer ha sprecato il primo posto di Giovanni Franzoni in discesa e la coppia ha chiuso settima. Poco meglio è andata a Tommaso Sala che ha mantenuto il quinto posto di Dominik Paris. Sfumato anche il sogno del bis olimpico per Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due azzurri del curling sono stati sconfitti in semifinale 9-8 dalla coppia Usa, che ha così conquistato alla finale di Milano-Cortina. I campioni in carica del doppio misto sfideranno la Gran Bretagna per il bronzo. Nell'hockey femminile, l'Italia ha battuto il Giappone ed è volata ai quarti. Oggi scatta l'ora della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice Skating Arena appuntamento con le batterie dei 500m femminili di short track. Ma è anche il turno di Federico Pellegrino, con lo sci di fondo: è il giorno della sprint (GLI ITALIANI IN GARA E IL PROGRAMMA DI OGGI). Si inizia anche con le gare individuali di biathlon, con la 20 km maschile ad Antholz/Anterselva, con Tommaso Giacomel. C'è poi la combinata femminile dello sci alpino. E, nel singolo femminile di slittino, l'appuntamento è con le ultime due manche.
Skeletonista Heraskevych: "Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti"
Il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell'Ucraina a Milano-Cortina ha dichiarato che gli è stato vietato di utilizzare alle Olimpiadi invernali un casco personalizzato, in onore degli atleti ucraini caduti nella guerra russa. Heraskevych, in un post su Instagram, ha affermato che il Comitato olimpico internazionale "ha vietato l'uso del mio casco nelle sessioni ufficiali di allenamento e nelle competizioni", dopo che era stato mostrato nelle prime prove sulla pista olimpica. "Una decisione straziante che mi spezza il cuore", ha scritto Heraskevych. "La sensazione è che il Cio stia tradendo quegli atleti che hanno fatto parte del movimento olimpico, impedendo loro di essere onorati nell'arena sportiva dove non potranno mai più mettere piede", ha aggiunto. Il casco presenta i ritratti degli atleti ucraini caduti durante l'invasione russa, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. In un post precedente, Heraskevych aveva affermato che il design intendeva onorare solo una piccola parte dei numerosi atleti morti dall'inizio della guerra. Heraskevych fece notizia in tutto il mondo quattro anni fa ai Giochi di Pechino quando espose uno striscione con la scritta "No alla guerra in Ucraina" per protestare contro l'imminente invasione russa.
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 10 febbraio
È il giorno della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice Skating Arena appuntamento con le batterie dei 500 m femminili di short track. Ma è anche il turno di Federico Pellegrino, con lo sci di fondo. Nel doppio misto di curling Mosaner e Costantini per il bronzo