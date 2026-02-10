Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara e programma di oggi

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 10 febbraioSport
È il giorno della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice Skating Arena appuntamento con le batterie dei 500m femminili di short track. Ma è anche il turno di Federico Pellegrino, con lo sci di fondo. Nel doppio misto di curling Mosaner e Costantini per il bronzo
Porseguono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e proseguono di pari passo anche le gare degli italiani. Oggi, 10 febbraio, è il giorno della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice Skating Arena appuntamento con le batterie dei 500m femminili di short track. Ma è anche il turno di Federico Pellegrino, con lo sci di fondo: è il giorno della sprint. Si inizia anche con le gare individuali di biathlon, con la 20km maschile ad Antholz/Anterselva, con Tommaso Giacomel. C'è poi la combinata femminile dello sci alpino. E, nel singolo femminile di slittino, l'appuntamento è con le ultime due manche. Ecco tutti i dettagli.
Gli italiani in gara oggi 10 febbraio
Come detto, gli azzurri in gara oggi sono molti. Qui di seguito tutte le gare in cui sono coinvolti gli atleti italiani:
- 09:15 Sci di fondo: Sprint donne, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno)
- 09:15 Sci di fondo: Sprint uomini, qualificazione (Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)
- 10:30 Sci alpino: Combinata a squadre donne, discesa libera (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicole Delago)
- 10:30 Short track: 500m donne, batterie (Chiara Betti, Arianna Fontana, Arianna Sighel)
- 11:08 Short track: 1000m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 11:53 Short track: Staffetta mista, quarti (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 13:30 Biathlon: Individuale 20km uomini (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)
- 14:00 Sci alpino: Combinata a squadre donne, slalom speciale (Della Mea, Peterlini, Trocker, D'Antonio)
- 14:05 Curling: Doppio misto, finale per il bronzo (Stefania Constantini, Amos Mosaner)
- 14:15 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 1 (Manuela Passaretta)
- 16:40 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia - Germania
- 17:00 Slittino: Singolo donne manche 3 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
- 18:30 Pattinaggio di figura: Singolo uomini, programma corto (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)
- 18:34 Slittino: Singolo donne manche 4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
Ansa/Getty
