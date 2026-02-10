Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara e programma di oggi

È il giorno della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice Skating Arena appuntamento con le batterie dei 500m femminili di short track. Ma è anche il turno di Federico Pellegrino, con lo sci di fondo. Nel doppio misto di curling Mosaner e Costantini per il bronzo

Porseguono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e proseguono di pari passo anche le gare degli italiani. Oggi, 10 febbraio, è il giorno della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice Skating Arena appuntamento con le batterie dei 500m femminili di short track. Ma è anche il turno di Federico Pellegrino, con lo sci di fondo: è il giorno della sprint. Si inizia anche con le gare individuali di biathlon, con la 20km maschile ad Antholz/Anterselva, con Tommaso Giacomel. C'è poi la combinata femminile dello sci alpino. E, nel singolo femminile di slittino, l'appuntamento è con le ultime due manche. Ecco tutti i dettagli.