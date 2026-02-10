Olimpiadi 2026, è "pin mania": le spille da collezione vanno a ruba

È un fenomeno che ad ogni Olimpiade prende sempre più piede: la chiamano “pin mania”. Tifosi, amatori, curiosi si danno appuntamento e si scambiano le spille dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici. Ecco come la tradizione si ripete a Milano-Cortina 2026 ascolta articolo

La chiamano “pin mania”. È il fenomeno che si sta allargando sempre più in questi primi giorni di Olimpiadi invernali. Di cosa si tratta? Di una vera e propria corsa ad accaparrarsi le spille dedicate ai Giochi Olimpici. A Cortina lo scambio di gadget è uno spunto di conversazione tra sconosciuti e la caccia alle spille di tutti i Paesi che partecipano ai Giochi è al centro di consigli reciproci su orari o location giuste dove avere maggiori probabilità di prendersene una.

La tradizione si ripete Non si tratta di un fenomeno nativo, cioè creatosi in occasione di Milano-Cortina 2026, ma lo scambio di medaglie colorate dedicate ai 92 paesi in sfida ai Giochi risale addirittura al 1896 e nel tempo si è evoluta fino a diventare una sorta di “valuta sociale” informale. Le spille più ambite sono quelle delle delegazioni più piccole, come Iran e Filippine, ma ciascuna ha la sua unicità, che replica una caratteristica del paese di provenienza: su quelle cinesi compare ad esempio un panda, l’animale simbolo del Paese, su quelle canadesi c’è invece un alce a bordo di uno slittino. Vedi anche Olimpiadi invernali, Italia d'oro nella staffetta short track. LIVE

Dove scambiare le medaglie Esiste un vero e proprio Pin Center ufficiale. Non solo, ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 esiste anche uno spazio dedicato ai Looney Tunes, che ospita tavolini e aree di scambio frequentate da collezionisti e curiosi. Perché, ricordiamo, le pin non si comprano ma si scambiano. Dal 6 al 22 febbraio, in via Carlo De Cristoforis 1, è visitabile l’Official Olympic Pin Trading Center, uno dei luoghi simbolo della cultura olimpica, dedicato allo scambio e alla vendita delle spille ufficiali, con un’area specificamente attrezzata per i collezionisti.