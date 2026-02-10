Dallo short track arriva il secondo oro azzurro di questi Giochi: lo vince la staffetta mista, di cui fa parte anche Arianna Fontana (per lei è la dodicesima medaglia olimpica in sei edizioni). Sofia Goggia cade nella discesa libera della combinata a squadre, bene Laura Pirovano in attesa dello slalom. Nella gara sprint dello sci di fondo, azzurre e azzurri fuori in semifinale. Tra gli sport protagonisti di oggi anche biathlon e slittino. E Italia e Gran Bretagna si sfidano nel curling doppio misto per il bronzo

Proseguono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). È una giornata intensa, con tante gare interessanti e diversi azzurri con speranze di medaglia ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ). L’Italia, dopo la giornata a bocca asciutta di ieri , vuole conquistare altri podi per risalire il medagliere. Una scossa è arrivata dallo short track, che regala il secondo oro azzurro di queste Olimpiadi con la staffetta mista di cui fa parte anche Arianna Fontana. La pattinatrice valtellinese si conferma l'italiana a cinque cerchi più medagliata: alla sua sesta Olimpiade, ha conquistato oggi la sua dodicesima medaglia olimpica. Sofia Goggia è caduta nella discesa libera della combinata a squadre, mentre Laura Pirovano ha chiuso al terzo posto in attesa dello slalom con Martina Peterlini. Nella gara sprint dello sci di fondo, azzurre e azzurri fuori in semifinale. Tra gli sport protagonisti di oggi anche il biathlon e lo slittino. E Italia e Gran Bretagna si sfidano nel curling doppio misto per il bronzo.

Gli italiani

Per quanto riguarda l’Italia, oggi occhi puntati su diversi sport. Prima di tutto sullo short track, che regala al nostro Paese la seconda medaglia d'oro di queste Olimpiadi. La vince la staffetta mista formata da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel: il quartetto, in pista per la finale che ha regalato l'oro, ha vinto il titolo olimpico con il tempo di 2'39"02. Festeggiano anche Chiara Betti e Luca Spechenhauser, che si sono alternati nei quarti e nelle semifinali. Sempre nello short track, sono ai quarti tutti e tre gli azzurri in gara nei 1.000 metri: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Anche Arianna Fontana e Chiara Betti si sono qualificate ai quarti nei 500 metri short track. Nello sci di fondo, Caterina Ganz e Federica Cassol si sono fermate in semifinale nella gara sprint donne, mentre Nicole Monsorno e Iris De Martin Pinter sono state eliminate ai quarti. Tra gli uomini del fondo, impegnati sempre nella sprint, eliminati in semifinale Federico Pellegrino, Simone Mocellin, Simone Daprà (Elia Barp fuori ai quarti). Nella combinata a squadre femminile di sci alpino, Sofia Goggia è caduta nella discesa libera: si è rialzata da sola, senza conseguenze fisiche. Bene Laura Pirovano, che ha chiuso al terzo posto in attesa dello slalom con Martina Peterlini.