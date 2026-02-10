Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Chi è Ilia Malinin, il pattinatore Usa che ha stregato le Olimpiadi col salto all'indietro

Sport fotogallery
9 foto
©Getty

La prima vera star dei Giochi di Milano-Cortina è il giovane pattinatore statunitense, primo al mondo capace di completare un quadruplo Axel in una competizione internazionale. A Milano ha dato vita all'ennesima esibizione spettacolare nel corso della gara a squadre. Pubblico in visibilio per il salto mortale all'indietro, proibito per oltre 50 anni fino al 2024. E ora è lui il super favorito per le gare individuali

Sport: Ultime gallery

Super Bowl, albo d'oro delle finali Nfl: squadre con almeno un titolo

Sport

I Seahawks di Seattle hanno dominato l'ultimo Super Bowl stracciando i Patriots di Boston 29 a...

23 foto
Albo d'oro Super Bowl

MotoGp, presentazione dei piloti e delle squadre per il mondiale 2026

Sport

Si è tenuta a Kuala Lumpur, in Malesia, la prima uscita ufficiale dei piloti e delle squadre...

10 foto

Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO

Sport

Lo stadio ha aperto le porte all’inaugurazione dei Giochi invernali, che hanno preso...

28 foto

Serie A, da Tudor a Zanetti: allenatori esonerati nel 2025/26

Sport

L’ormai ex allenatore dell'Hellas Verona è il sesto a essere sollevato dall’incarico nel corso di...

14 foto
Serie A

Olimpiadi 2026, azzurri regalano a Mattarella giacca dei Giochi. FOTO

Sport

In attesa della cerimonia di inaugurazione di venerdì 6, oggi la fiamma olimpica è arrivata in...

16 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Olimpiadi 2026, oro all’Italia nella staffetta mista short track

    Sport

    Dallo short track arriva il secondo oro azzurro di questi Giochi: lo vince la staffetta mista, di...

    Caso Epstein, la denuncia: “Nei file censurati nomi di sei uomini”

    Mondo

    Secondo i membri del Congresso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe oscurato il...

    Olimpiadi invernali, Italia d'oro nella staffetta short track. LIVE

    live Sport

    L'italia vince la medaglia d'oro Italia nella staffetta mista short track. Terza Laura...