La prima vera star dei Giochi di Milano-Cortina è il giovane pattinatore statunitense, primo al mondo capace di completare un quadruplo Axel in una competizione internazionale. A Milano ha dato vita all'ennesima esibizione spettacolare nel corso della gara a squadre. Pubblico in visibilio per il salto mortale all'indietro, proibito per oltre 50 anni fino al 2024. E ora è lui il super favorito per le gare individuali