Il dato si inserisce in un contesto di fiducia del viaggiatore record: quello di gennaio 2026 è infatti il più alto mai registrato in questo mese dell'anno dall'inizio delle rilevazioni. "Le Olimpiadi di Milano-Cortina - dice il presidente di Confturismo Confcommercio Manfred Pinzger - sono una grande opportunità di visibilità per il sistema integrato delle regioni alpine italiane. È un effetto che iniziamo già a vedere nella rinnovata centralità dello sci e nella crescita della durata media dei pernottamenti. La capacità delle destinazioni italiane di coniugare sport, benessere e territorio è la chiave per vincere la sfida della sostenibilità e della destagionalizzazione".

Su Insider: Effetto Milano-Cortina sulle vacanze in montagna? Cosa dicono i dati