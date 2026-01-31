Milano-Cortina spinge le vacanze sulla neve: 6 milioni in partenza

Le Olimpiadi di Milano-Cortina spingono le vacanze sulla neve: partono 6 mln di italianiEconomia
Le Olimpiadi di Milano-Cortina riaccendono l’interesse degli italiani per la montagna. Secondo le stime di Federalberghi saranno in tutto 6,2 milioni le persone che si concederanno una vacanza in alta quota: la maggior parte, 4,4 milioni, partiranno a febbraio, mentre il resto si muoverà nel mese di marzo. "Non vi è dubbio che i Giochi Olimpici e Paralimpici attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell'andamento del turismo invernale: nell'immaginario collettivo, ci si sente un po' tutti coinvolti. Ad assistere in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni, abbiamo rilevato che saranno circa 2 milioni di italiani", sottolinea il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.
Olimpiadi invernali, Santanchè: "Frutti si vedranno fra 12 e 24 mesi"
Per la ministra del Turismo Daniela Santanchè gli effetti reali delle Olimpiadi sul turismo montano si vedranno però più avanti. "Il successo turistico - dice - non si misura adesso. Non possiamo aspettarci chissà quale flusso turistico già ora, anche perché ci sono i controlli, la sicurezza, c'è l'impatto sulle famiglie. Questo è un investimento che raccoglieremo tra 12 e 24 mesi".
Il 97% degli italiani per sciare sceglie il nostro Paese
Tornando alle vacanze invernali, quasi tutti gli italiani che andranno a sciare lo faranno all’interno dei confini nazionali: sarà così per il 97% del totale, stando ai dati raccolti da Tecnè per conto della Federalberghi. A livello territoriale, le montagne del Nord sono quelle preferite da chi partirà. Il soggiorno più quotato è invece quello in hotel.
Grande interesse per Milano-Cortina 2026
Sul grande evento di Milano-Cortina gli italiani, sempre secondo l'indagine, mostrano di essere ben informati: l'84% degli adulti (circa 42 milioni di persone) ne è a conoscenza e il 55% seguirà l'evento sportivo sui principali canali attraverso i quali verranno seguite le gare (tv, streaming, social network, siti web, radio e così via). Tra chi seguirà i Giochi olimpici direttamente dai luoghi di gara, il 70% dichiara soggiornerà entro una trentina di chilometri dalle aree delle competizioni, mentre il 28% prevede di soggiornare in zone che si estendono oltre i 30 chilometri.
Gli alberghi le strutture più prenotate per le Olimpiadi
Anche in riferimento ai soggiorni legati alla partecipazione in presenza alle Olimpiadi, la scelta dell'albergo ha la meglio (34%), seguita a ruota da B&B e casa di parenti e amici.
Lo sci sarà lo sport più seguito durante i Giochi
Gli sport maggiormente seguiti saranno lo sci (60,7%), il pattinaggio (46,4%), l'hockey (24,6%), lo snowboard (20,3%) e lo slittino (18,2%). L'interesse, però, è generale: un italiano su tre seguirà tutte o quasi tutte le discipline.
Alte le speranze per le medaglie degli azzurri
Le aspettative sugli atleti azzurri sono molto alte: l'83,1% degli italiani si aspetta risultati abbastanza positivi, il 16,1% molto positivi. Il 40% dei nostri connazionali dichiara che seguirà soprattutto gli atleti italiani, senza particolari preferenze tra di loro.
Goggia e Brignone le atlete più apprezzate
Il premio "simpatia" va alle nostre sciatrici, capitanate da Sofia Goggia e Federica Brignone: su di loro si concentrano l'attenzione e le speranze di oltre dieci milioni di italiani.
Allarme prezzi in montagna durante i Giochi
L'entusiasmo per i Giochi di Milano-Cortina porta però con sé una spirale di rialzo dei prezzi. Il Codacons parla di un "salasso cui vanno incontro le famiglie che vogliono trascorrere qualche giorno sulla neve" nelle località delle gare. Secondo un'indagine di Altroconsumo, a Cortina d'Ampezzo si spendono mediamente 2mila euro durante un fine settimane nel periodo delle Olimpiadi: è il 261% rispetto a un qualsiasi fine settimana di gennaio. Per gli airbnb si può però arrivare anche a 3mila euro. In Valtellina si arriva a sfiorare i 1700 euro, con rincari del 437% su gennaio, con gli airbnb che volano a quota 2mila.
