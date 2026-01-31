Milano-Cortina spinge le vacanze sulla neve: 6 milioni in partenza

Introduzione

Le Olimpiadi di Milano-Cortina riaccendono l’interesse degli italiani per la montagna. Secondo le stime di Federalberghi saranno in tutto 6,2 milioni le persone che si concederanno una vacanza in alta quota: la maggior parte, 4,4 milioni, partiranno a febbraio, mentre il resto si muoverà nel mese di marzo. "Non vi è dubbio che i Giochi Olimpici e Paralimpici attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell'andamento del turismo invernale: nell'immaginario collettivo, ci si sente un po' tutti coinvolti. Ad assistere in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni, abbiamo rilevato che saranno circa 2 milioni di italiani", sottolinea il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.