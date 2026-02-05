Effetto Milano-Cortina sulle vacanze in montagna? Cosa dicono i dati

Secondo un’indagine realizzata da Federalberghi, quest’anno saranno 6,2 milioni gli italiani che si sposteranno in giro per il Belpaese per concedersi una vacanza sulla neve. Ma l’interesse per la montagna andrà ben oltre l’effetto olimpico. I dati del Travel Trends Report 2026 di Skyscanner parlano chiaro: il 78% degli italiani sta considerando o pianificando una vacanza in quota per l’estate/autunno. Si sale per respirare meglio (57%), ritrovare silenzio (56%) e riempirsi gli occhi di bellezza (48%)