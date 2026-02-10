Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano Cortina prende lezioni di sci. VIDEOSpettacolo
Picabo Street, campionessa olimpica statunitense, ha pubblicato video e foto di una speciale lezione con Snoop Dogg. Le immagini del rapper sono subito diventate virali sui social
Lezione di sci per Snoop Dogg. Dopo essere stato tra i tedofori ufficiali di Milano-Cortina 2026, il rapper statunitense, corrispondente speciale per la NBC, ha conquistato i social con la sua lezione di sci. Insegnante d’eccezione Picabo Street, campionessa olimpica.
snoop doog, le immagini social
Snoop Dogg continua a conquistare i social con la sua permanenza in Italia in occasione dei Giochi Olimpici 2026. Picabo Street, campionessa olimpica statunitense, ha pubblicato video e foto di una speciale lezione con il cantante (FOTO). Le immagini sono velocemente divenute virali ottenendo più di 120.000 like su Instagram.
Snoop Dogg è stato tra i tedofori ufficiali dei Giochi Olimpici. Come rilanciato da Billboard, il rapper ha raccontato l’esperienza: “Sto mostrando pace e amore ed è un onore avere questa torcia in mano in questo momento. Voglio diffondere tanto amore agli atleti, al popolo italiano, al mondo intero in questo momento. Perché è questo lo scopo delle Olimpiadi”. Corrispondente speciale per la NBC, l’artista ha dichiarato: "Sono qui per portare la mia voce, il mio cuore e forse un po' di saggezza da bordo campo... per aiutare a motivare il Team americano, accendere una luce sull'intero percorso atletico e a incoraggiare le persone che rendono possibili i loro sogni”.
Snoop Dogg è tra gli artisti più popolari e influenti della scena rap a livello internazionale. Tra i suoi album ricordiamo Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told, The Last Meal, R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece e Doggumentary. Per quanto riguarda i brani, citiamo Drop It Like It's Hot con Pharrell Williams, Signs con Justin Timberlake e Charlie Wilson, Sensual Seduction, Wet e Young, Wild & Free con Wiz Khalifa e Bruno Mars. Inoltre, l’artista vanta una statuetta nella categoria Favorite Rap/Hip Hop Artist alla 22esima edizione degli American Music Awards.
Grande emozione allo stadio San Siro per la spettacolare cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un omaggio a Giorgio Armani, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Decine di modelle hanno sfilato indossando abiti monocromatici verdi, bianchi e rossi creati proprio dallo stilista. Sul palco anche Vittoria Ceretti El’abito diCeretti dialoga con quello indossato da Carla Bruni a Torino 2006, in un elegante omaggio senza tempo ad Armani