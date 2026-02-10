Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano Cortina prende lezioni di sci. VIDEO

Spettacolo
Immagine tratta dal profilo Instagram @usskiteam

Picabo Street, campionessa olimpica statunitense, ha pubblicato video e foto di una speciale lezione con Snoop Dogg. Le immagini del rapper sono subito diventate virali sui social

Lezione di sci per Snoop Dogg. Dopo essere stato tra i tedofori ufficiali di Milano-Cortina 2026, il rapper statunitense, corrispondente speciale per la NBC, ha conquistato i social con la sua lezione di sci. Insegnante d’eccezione Picabo Street, campionessa olimpica.

snoop doog, le immagini social

Snoop Dogg continua a conquistare i social con la sua permanenza in Italia in occasione dei Giochi Olimpici 2026. Picabo Street, campionessa olimpica statunitense, ha pubblicato video e foto di una speciale lezione con il cantante (FOTO). Le immagini sono velocemente divenute virali ottenendo più di 120.000 like su Instagram.

 

Snoop Dogg è stato tra i tedofori ufficiali dei Giochi Olimpici. Come rilanciato da Billboard, il rapper ha raccontato l’esperienza: “Sto mostrando pace e amore ed è un onore avere questa torcia in mano in questo momento. Voglio diffondere tanto amore agli atleti, al popolo italiano, al mondo intero in questo momento. Perché è questo lo scopo delle Olimpiadi”. Corrispondente speciale per la NBC, l’artista ha dichiarato: "Sono qui per portare la mia voce, il mio cuore e forse un po' di saggezza da bordo campo... per aiutare a motivare il Team americano, accendere una luce sull'intero percorso atletico e a incoraggiare le persone che rendono possibili i loro sogni”.

Milano Cortina, Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro

Snoop Dogg è tra gli artisti più popolari e influenti della scena rap a livello internazionale. Tra i suoi album ricordiamo Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told, The Last MealR&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece e Doggumentary. Per quanto riguarda i brani, citiamo Drop It Like It's Hot con Pharrell Williams, Signs con Justin Timberlake e Charlie Wilson, Sensual SeductionWet e Young, Wild & Free con Wiz Khalifa e Bruno Mars. Inoltre, l’artista vanta una statuetta nella categoria Favorite Rap/Hip Hop Artist alla 22esima edizione degli American Music Awards.

Vittoria Ceretti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. FOTO

Grande emozione allo stadio San Siro per la spettacolare cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un omaggio a Giorgio Armani, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Decine di modelle hanno sfilato indossando abiti monocromatici verdi, bianchi e rossi creati proprio dallo stilista. Sul palco anche Vittoria Ceretti El’abito diCeretti dialoga con quello indossato da Carla Bruni a Torino 2006, in un elegante omaggio senza tempo ad  Armani

Spettacolo: Per te