Snoop Dogg continua a conquistare i social con la sua permanenza in Italia in occasione dei Giochi Olimpici 2026. Picabo Street, campionessa olimpica statunitense, ha pubblicato video e foto di una speciale lezione con il cantante (FOTO). Le immagini sono velocemente divenute virali ottenendo più di 120.000 like su Instagram.

Snoop Dogg è stato tra i tedofori ufficiali dei Giochi Olimpici. Come rilanciato da Billboard, il rapper ha raccontato l’esperienza: “Sto mostrando pace e amore ed è un onore avere questa torcia in mano in questo momento. Voglio diffondere tanto amore agli atleti, al popolo italiano, al mondo intero in questo momento. Perché è questo lo scopo delle Olimpiadi”. Corrispondente speciale per la NBC, l’artista ha dichiarato: "Sono qui per portare la mia voce, il mio cuore e forse un po' di saggezza da bordo campo... per aiutare a motivare il Team americano, accendere una luce sull'intero percorso atletico e a incoraggiare le persone che rendono possibili i loro sogni”.