Brutto incidente in snowboard, Cam Bolton si frattura il collo

L’atleta ha riportato una doppia frattura dopo essere caduto durante gli allenamenti a Livigno. All’inizio sembrava illeso, ma l’aggravarsi dei dolori e la successiva Tac hanno evidenziato la lesione. Per lui Olimpiade finita

Lo snowboarder australiano Cam Bolton si è fratturato il collo in due punti dopo essere caduto lunedì durante un allenamento sulle nevi di Livigno in vista della gara dei Giochi olimpici di Milano Cortina ( qui il nostro LIVEBLOG ). Inizialmente Bolton era uscito apparentemente illeso dall'incidente, ma si è svegliato il giorno dopo con un forte dolore al collo. Il 35enne, che avrebbe dovuto gareggiare nello snowboardcross, è stato trasportato in elicottero in ospedale di Milano per le cure necessarie.

La frattura evidenziata dalla Tac fatta a Milano

La Tac ha rivelato che Bolton si è fratturato il collo in due punti. Alisa Camplin-Warner, capo missione dell'Australia per Milano Cortina 2026, ha dichiarato che Bolton "sta bene" durante la convalescenza in ospedale dove è stato raggiunto dalla moglie Grace. Al quarto giorno delle Olimpiadi invernali già due membri della squadra sono stati esclusi dai Giochi a causa di cadute in allenamento.