Brutto incidente in snowboard, Cam Bolton si frattura il collo

Olimpiadi, brutto incidente in snowboard per l'australiano Cam Bolton: crollo fratturato

Sport

L’atleta ha riportato una doppia frattura dopo essere caduto durante gli allenamenti a Livigno. All’inizio sembrava illeso, ma l’aggravarsi dei dolori e la successiva Tac hanno evidenziato la lesione. Per lui Olimpiade finita

ascolta articolo

Lo snowboarder australiano Cam Bolton si è fratturato il collo in due punti dopo essere caduto lunedì durante un allenamento sulle nevi di Livigno in vista della gara dei Giochi olimpici di Milano Cortina (qui il nostro LIVEBLOG). Inizialmente Bolton era uscito apparentemente illeso dall'incidente, ma si è svegliato il giorno dopo con un forte dolore al collo. Il 35enne, che avrebbe dovuto gareggiare nello snowboardcross, è stato trasportato in elicottero in ospedale di Milano per le cure necessarie. 

La frattura evidenziata dalla Tac fatta a Milano

La Tac ha rivelato che Bolton si è fratturato il collo in due punti. Alisa Camplin-Warner, capo missione dell'Australia per Milano Cortina 2026, ha dichiarato che Bolton "sta bene" durante la convalescenza in ospedale dove è stato raggiunto dalla moglie Grace. Al quarto giorno delle Olimpiadi invernali già due membri della squadra sono stati esclusi dai Giochi a causa di cadute in allenamento.

