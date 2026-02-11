La storia d'amore del biatleta e la rottura con la fidanzata con dichiarazione di tradimento davanti alle tv di tutto il mondo ai Giochi di Milano Cortina assume i colori della saga. La confessione di Sturla Holm Lægreid è finita sulle pagine di New York Times, Daily Mail e del tedesco Bild. Nelle ultime ore è arivata la risposta della ragazza, a cui sono seguite le scuse dell'atleta, pentito della confessione fatta in mondo visione
"La peggiore settimana della mia vita". Sui social ha definito così la prima cinquina dei Giochi Olimpici che gli è valsa una medaglia di bronzo nuova di zecca da riportare con orgoglio in madre patria. L’autore del post è Sturla Holm Laegreid: atleta norvegese, classe 1997, che ha pianto, confessato il tradimento e poi si è scusato pubblicamente con la propria nazione per aver spostato l'attenzione dallo sport al gossip.
La rivelazione in diretta tv
Riepiloghiamo. L'atleta norvegese Sturla Holm Laegreid si è messo al collo la medaglia e si è lasciato andare a una confessione plateale: il tradimento della fidanzata. "Ho capito che è la donna della mia vita e non posso vivere tutta la vita tenendoglielo nascosto" ha detto implorandola in lacrime di dargli un'altra possibilità. "L'unico modo per risolvere la situazione è dire tutto e mettere tutto sul tavolo, sperando che lei possa ancora amarmi". Il biatleta ha fatto la sua rivelazione alla tv distato norvegese dopo aver conquistato il bronzo in una gara vinta dal suo connazionale Johan-Olav Botn e con il francese Eric Perrot al secondo posto. "C'è una persona con cui volevo condividerlo, ma che oggi potrebbe non essere lì a guardare. Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita, la persona più bella e gentile del mondo", ha detto e "tre mesi fa ho commesso il mio più grande errore e l'ho tradita", ha aggiunto in lacrime. "Gliel'ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita".
La risposta della fidanzata
L'ex fidanzata, il cui nome è stato tenuto segreto per ragioni di privacy, ha comunque trovato il modo per replicare, scrivendo un messaggio al giornale norvegese Verdens Gang. “È difficile perdonare. – ha dichiarato la ragazza - Anche dopo una dichiarazione d'amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di essere messa in questa posizione ed è doloroso trovarmi qui”.
Il pentimento
Dopo tanto clamore il biatleta nelle ultime ore ha fatto sapere di essersi pentito di aver confessato l'infedeltà: "Ero un po’ nel mio mondo - ha detto cercando di rimediare al clamore sollevato - Mi dispiace profondamente di aver raccontato questa storia personale in un giorno di festa per il biathlon norvegese. Le mie scuse vanno a Johan-Olav, che meritava tutta l'attenzione dopo l'oro. E vanno anche alla mia ex ragazza, che è finita involontariamente sotto i riflettori dei media, spero che stia bene. Non posso cambiare la situazione, ma ora mi lascerò tutto alle spalle e mi concentrerò sulle Olimpiadi".