La rivelazione in diretta tv

Riepiloghiamo. L'atleta norvegese Sturla Holm Laegreid si è messo al collo la medaglia e si è lasciato andare a una confessione plateale: il tradimento della fidanzata. "Ho capito che è la donna della mia vita e non posso vivere tutta la vita tenendoglielo nascosto" ha detto implorandola in lacrime di dargli un'altra possibilità. "L'unico modo per risolvere la situazione è dire tutto e mettere tutto sul tavolo, sperando che lei possa ancora amarmi". Il biatleta ha fatto la sua rivelazione alla tv distato norvegese dopo aver conquistato il bronzo in una gara vinta dal suo connazionale Johan-Olav Botn e con il francese Eric Perrot al secondo posto. "C'è una persona con cui volevo condividerlo, ma che oggi potrebbe non essere lì a guardare. Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita, la persona più bella e gentile del mondo", ha detto e "tre mesi fa ho commesso il mio più grande errore e l'ho tradita", ha aggiunto in lacrime. "Gliel'ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita".