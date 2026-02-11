Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. C'era molta attesa per gli sciatori azzurri nel Supergigante maschile ma Franzoni, Casse e Innerhofer sono arrivati lontani dal podio mentre Paris è caduto (IL MEDAGLIERE OLIMPICO). Numerose le finali in giornata: nella combinata nordica c’è l’individuale trampolino normale/10 km, nel biathlon l’individuale femminile, nel freestyle la finale Gobbe femminile, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio i 1000 metri maschili, nello slittino il doppio femminile e quello maschile, nel pattinaggio di figura la finale di danza su ghiaccio. In giornata saranno protagonisti anche curling (azzurri impegnati nel torneo maschile), hockey su ghiaccio (stasera c’è Italia-Svezia) e snowboard (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri sono arrivate altre due medaglie per l’Italia: Fontana e Sighel hanno trascinato la staffetta mista dello short track all'oro olimpico, mentre Constantini e Mosaner hanno conquistato il bronzo nel doppio misto del curling.