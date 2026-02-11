Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: delusione azzurri in Super G maschileSport
I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Male i nostri sciatori nel Supergigante. Oggi finali di combinata nordica, biathlon, freestyle, pattinaggio di velocità, slittino, pattinaggio di figura. Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio e snowboard
Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. C'era molta attesa per gli sciatori azzurri nel Supergigante maschile ma Franzoni, Casse e Innerhofer sono arrivati lontani dal podio mentre Paris è caduto (IL MEDAGLIERE OLIMPICO). Numerose le finali in giornata: nella combinata nordica c’è l’individuale trampolino normale/10 km, nel biathlon l’individuale femminile, nel freestyle la finale Gobbe femminile, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio i 1000 metri maschili, nello slittino il doppio femminile e quello maschile, nel pattinaggio di figura la finale di danza su ghiaccio. In giornata saranno protagonisti anche curling (azzurri impegnati nel torneo maschile), hockey su ghiaccio (stasera c’è Italia-Svezia) e snowboard (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri sono arrivate altre due medaglie per l’Italia: Fontana e Sighel hanno trascinato la staffetta mista dello short track all'oro olimpico, mentre Constantini e Mosaner hanno conquistato il bronzo nel doppio misto del curling.
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Sci alpino
Supergigante maschile - Finale
1º F. von Allmen - Svizzera
2º R. Cochran-Siegle - USA
3º M. Odermatt - Svizzera
Gli italiani: Giovanni Franzoni chiude sesto, Christof Innerhofer è 11esimo, Mattia Casse 24esimo mentre Domink Paris è caduto.
Combinata nordica
Individuale trampolino normale/10 km - Finale (medaglie)
Salto (completato) e Sci di fondo, 13:45
In gara gli italiani Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin
Biathlon
15 km individuale femminile - Finale (medaglie), 14:15
In gara le italiane Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
Freestyle
Gobbe femminile - Finale (medaglie), 14:55
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
1000 m maschile - Finale (medaglie), 18:30
In gara gli italiani Francesco Betti e Daniele di Stefano
Curling
Torneo maschile - Preliminari
Svezia vs Italia, 19:05
Slittino
Doppio femminile - Finale (medaglie)
Competizione - Gara 1, 18:53
Con le italiane Marion Oberhofer e Andrea Voetter
Doppio maschile - Finale (medaglie)
Competizione - Gara 1, 19:44
Con gli italiani Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Fabian Malleier e Ivan Nagler
Pattinaggio di figura
Danza su ghiaccio - Finale (medaglie), 19:30
In gara gli italiani Marco Fabbri e Charlène Guignard
Snowboard
Halfpipe maschile - Qualificazioni
Competizione - Gara 1, 19:30
Competizione - Gara 2, 20:27
In gara l’italiano Louis Philip Vito III
Hockey su ghiaccio
Torneo maschile - Preliminari
Svezia vs Italia, 21:10
