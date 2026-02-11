Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: delusione azzurri in Super G maschile

Sport
©Getty

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Male i nostri sciatori nel Supergigante. Oggi finali di combinata nordica, biathlon, freestyle, pattinaggio di velocità, slittino, pattinaggio di figura. Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio e snowboard

ascolta articolo

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. C'era molta attesa per gli sciatori azzurri nel Supergigante maschile ma Franzoni, Casse e Innerhofer sono arrivati lontani dal podio mentre Paris è caduto (IL MEDAGLIERE OLIMPICO). Numerose le finali in giornata: nella combinata nordica c’è l’individuale trampolino normale/10 km, nel biathlon l’individuale femminile, nel freestyle la finale Gobbe femminile, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio i 1000 metri maschili, nello slittino il doppio femminile e quello maschile, nel pattinaggio di figura la finale di danza su ghiaccio. In giornata saranno protagonisti anche curling (azzurri impegnati nel torneo maschile), hockey su ghiaccio (stasera c’è Italia-Svezia) e snowboard (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri sono arrivate altre due medaglie per l’Italia: Fontana e Sighel hanno trascinato la staffetta mista dello short track all'oro olimpico, mentre Constantini e Mosaner hanno conquistato il bronzo nel doppio misto del curling.

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

 

Sci alpino

Supergigante maschile - Finale

1º F. von Allmen - Svizzera

2º R. Cochran-Siegle - USA

3º M. Odermatt - Svizzera

Gli italiani: Giovanni Franzoni chiude sesto, Christof Innerhofer è 11esimo, Mattia Casse 24esimo mentre Domink Paris è caduto.

 

Combinata nordica

Individuale trampolino normale/10 km - Finale (medaglie)

Salto (completato) e Sci di fondo, 13:45

In gara gli italiani Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin

 

Biathlon

15 km individuale femminile - Finale (medaglie), 14:15

In gara le italiane Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

 

Freestyle

Gobbe femminile - Finale (medaglie), 14:55

 

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

1000 m maschile - Finale (medaglie), 18:30

In gara gli italiani Francesco Betti e Daniele di Stefano

 

Curling

Torneo maschile - Preliminari

Svezia vs Italia, 19:05

 

Slittino

Doppio femminile - Finale (medaglie)

Competizione - Gara 1, 18:53

Con le italiane Marion Oberhofer e Andrea Voetter

 

Doppio maschile - Finale (medaglie)

Competizione - Gara 1, 19:44

Con gli italiani Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Fabian Malleier e Ivan Nagler

 

Pattinaggio di figura

Danza su ghiaccio - Finale (medaglie), 19:30

In gara gli italiani Marco Fabbri e Charlène Guignard

 

Snowboard

Halfpipe maschile - Qualificazioni

Competizione - Gara 1, 19:30

Competizione - Gara 2, 20:27

In gara l’italiano Louis Philip Vito III

 

Hockey su ghiaccio

Torneo maschile - Preliminari

Svezia vs Italia, 21:10

