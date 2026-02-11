Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi invernali 2026, caos medaglie rotte: individuato e riparato il danno

Sport
©Getty

L’anomalia è nel laccio che si stacca e fa cadere la parte metallica che di conseguenza si danneggia. La prima a segnalare il problema è stata Breezy Johnson, vincitrice della medaglia d'oro nella discesa libera, seguita poi da alcuni altri atleti. Il Comitato olimpico sta "ricontrollando precauzionalmente tutte le medaglie” e provvedendo a riparare quelle rotte

ascolta articolo

Alle Olimpiadi è caos sulle medaglie rotte. Un problema del laccio che si sgancia facendo cadere le medaglie che, in alcuni casi, si sono spezzate o comunque danneggiate. A partire da Breezy Johnson, vincitrice della medaglia d'oro nella discesa libera, altri atleti si sono lamentati della situazione nelle interviste post premiazione facendo aprire il caso e costringendo il Comitato a intervenire. Dopo aver fatto sapere di essere al lavoro per individuare il problema, l’organizzazione dei Giochi ha comunicato che non ci sarebbe un difetto del metallo o della lavorazione, bensì un problema tecnico legato al cordino. (OLIMPIADI INVERNALI 2026 - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Il problema

Il difetto alla base della rottura delle medaglie sarebbe nel sistema di sicurezza antisoffocamento previsto dagli standard internazionali. Come fanno sapere alcune fonti del Comitato, il problema nelle 2-3 situazioni emerse non è nella medaglia ma nel cordino: il laccio infatti si è sganciato dalla medaglia, causando la caduta e la conseguente rottura. A intervenire per trovare una soluzione è stata direttamente la Zecca dello Stato, responsabile della produzione, che ha individuato una soluzione tecnica. Alcuni tecnici sono subito intervenuti nelle sedi di gara per applicare un secondo dispositivo di sicurezza a tutte le medaglie mentre quelle danneggiate verranno riparate e riconsegnate ai vincitori. 

Leggi anche

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11

Medaglie riparate e ricontrollate

Il Comitato organizzatore, in seguito all'individuazione del problema, ha fatto sapere che "sta ricontrollando precauzionalmente tutte le medaglie, ma si tratta di un numero molto limitato". Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate "sono invitati a riconsegnarla attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite”. Milano Cortina 2026 conferma "il proprio impegno a garantire che le medaglie è simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta rispondano ai più elevati standard di qualità e di attenzione".

Potrebbe interessarti

Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano Cortina prende lezioni di sci
FOTOGALLERY

1/15
Sport

Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza

La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di vantaggio sul resto del gruppo, con l'ultimo staffettista Pietro Sighel che si volta per celebrare il successo

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi 2026, staffetta short track da oro. Mattarella a Cortina

live Sport

L'Italia della staffetta mista short track hanno vinto la medaglia d'oro. Bene anche gli...

De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia: separazione di comune accordo

Sport

Si chiude l'esperienza francese dell'ex allenatore di Brighton e Sassuolo, iniziata nel giugno...

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 11 febbraio

Sport

Azzurri impegnati su più fronti: dal super G maschile di Bormio, al biathlon...

Olimpiadi 2026, oro nella staffetta short track e bronzo nel curling

Sport

L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta mista short track. Dopo l’argento a Pechino nel...

Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale

Sport

Partita combattuta fino all'ultimo al Maradona, chiusa 1-1 al 90'. La squadra di Fàbregas...

Sport: I più letti