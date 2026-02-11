L’anomalia è nel laccio che si stacca e fa cadere la parte metallica che di conseguenza si danneggia. La prima a segnalare il problema è stata Breezy Johnson, vincitrice della medaglia d'oro nella discesa libera, seguita poi da alcuni altri atleti. Il Comitato olimpico sta "ricontrollando precauzionalmente tutte le medaglie” e provvedendo a riparare quelle rotte ascolta articolo

Alle Olimpiadi è caos sulle medaglie rotte. Un problema del laccio che si sgancia facendo cadere le medaglie che, in alcuni casi, si sono spezzate o comunque danneggiate. A partire da Breezy Johnson, vincitrice della medaglia d'oro nella discesa libera, altri atleti si sono lamentati della situazione nelle interviste post premiazione facendo aprire il caso e costringendo il Comitato a intervenire. Dopo aver fatto sapere di essere al lavoro per individuare il problema, l’organizzazione dei Giochi ha comunicato che non ci sarebbe un difetto del metallo o della lavorazione, bensì un problema tecnico legato al cordino. (OLIMPIADI INVERNALI 2026 - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Il problema Il difetto alla base della rottura delle medaglie sarebbe nel sistema di sicurezza antisoffocamento previsto dagli standard internazionali. Come fanno sapere alcune fonti del Comitato, il problema nelle 2-3 situazioni emerse non è nella medaglia ma nel cordino: il laccio infatti si è sganciato dalla medaglia, causando la caduta e la conseguente rottura. A intervenire per trovare una soluzione è stata direttamente la Zecca dello Stato, responsabile della produzione, che ha individuato una soluzione tecnica. Alcuni tecnici sono subito intervenuti nelle sedi di gara per applicare un secondo dispositivo di sicurezza a tutte le medaglie mentre quelle danneggiate verranno riparate e riconsegnate ai vincitori. Leggi anche Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11