L'atleta americana ha condiviso un video su Instagram per chiedere un appuntamento. Le hanno risposto in 600 e ne ha scelti due, che vedrà il 14 febbraio

Alle Olimpiadi ci si innamora, si chiede perdono per un tradimento e sì, si può cercare anche un partner. Lo ha fatto la slittinista statunitense 24enne Sophia Kirby, che dal Villaggio Olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ha lanciato un qualcosa a metà tra un appello e un contest.

Alle sue prime Olimpiadi “Parteciperò da single alle mie prime Olimpiadi e mi è sembrato divertente mostrare anche come vive un’atleta il lato sentimentale dei Giochi”, ha detto spiegando che che i Giochi, per lei, si chiuderanno il 12 febbraio, a due giorni da San Valentino, e che poi avrebbe tutto il tempo e il modo di “bere un cappuccino con qualcuno”. Sul post condiviso prima della sua gara, Kirby ha anche promesso in cambio una spilla. Approfondimento Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14

Settima nella gara dello slittino doppio femminile La sua iniziativa ha avuto un grande successo. L’atleta, tre volte medagliata ai Mondiali e settima ieri insieme a Chevonne Forgan nella gara dello slittino doppio femminile che ha visto le italiane Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincere l'oro, ha ricevuto centinaia di messaggi. Circa 600 si sono candidati per uscire con lei, che ha organizzato due appuntamenti per il giorno di San Valentino. A PyeongChang 2018 era stata nientemeno che Lindsey Vonn a prendere un’iniziativa molto simile cercando un appuntamento per il 14 febbraio via social.