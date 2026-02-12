Alla base della pista, l'atleta americana, caduta durante la gara, ha trovato ad attenderla il fidanzato Connor Watkins, inginocchiato nell'area del traguardo con un anello di fidanzamento. Dopo aver ricevuto il suo 'sì', Watkins si è alzato e ha baciato la fidanzata, tra gli applausi dei compagni

Niente medaglia al collo, ma un anello al dito per Breezy Johnson che, alla base della pista della gara di SuperG, vinta dall'italiana Federica Brignone (IL LIVEBLOG SULLE OLIMPIADI - IL MEDAGLIERE), ha trovato la proposta di matrimonio del fidanzato Connor Watkins. Con indosso una giacca degli Stati Uniti, Watkins si è inginocchiato nell'area del traguardo, circondato da sciatori e concorrenti di altri Paesi, e ha sollevato un anello d'argento con una gemma blu al centro. Johnson si è portata una mano alla mascherina, visibilmente emozionata. Dopo aver ricevuto il suo 'sì', Watkins si è alzato e ha baciato la fidanzata, mentre i compagni di squadra applaudivano. Il fidanzamento è arrivato in una giornata di emozioni contrastanti per Johnson: un'ora prima che Watkins le chiedesse di sposarlo, la campionessa 30enne era caduta durante la finale del superG.