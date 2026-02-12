Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi, proposta di matrimonio per Breezy Johnson durante il SuperG

Sport

Alla base della pista, l'atleta americana, caduta durante la gara, ha trovato ad attenderla il fidanzato Connor Watkins, inginocchiato nell'area del traguardo con un anello di fidanzamento. Dopo aver ricevuto il suo 'sì', Watkins si è alzato e ha baciato la fidanzata, tra gli applausi dei compagni

ascolta articolo

Niente medaglia al collo, ma un anello al dito per Breezy Johnson che, alla base della pista della gara di SuperG, vinta dall'italiana Federica Brignone (IL LIVEBLOG SULLE OLIMPIADI - IL MEDAGLIERE), ha trovato la proposta di matrimonio del fidanzato Connor Watkins. Con indosso una giacca degli Stati Uniti, Watkins si è inginocchiato nell'area del traguardo, circondato da sciatori e concorrenti di altri Paesi, e ha sollevato un anello d'argento con una gemma blu al centro. Johnson si è portata una mano alla mascherina, visibilmente emozionata. Dopo aver ricevuto il suo 'sì', Watkins si è alzato e ha baciato la fidanzata, mentre i compagni di squadra applaudivano. Il fidanzamento è arrivato in una giornata di emozioni contrastanti per Johnson: un'ora prima che Watkins le chiedesse di sposarlo, la campionessa 30enne era caduta durante  la finale del superG. 

Domenica l'oro nella discesa libera

Watkins era sugli spalti di Cortina a fare il tifo per lei anche quando ha conquistato l'oro domenica nella discesa libera femminile, unica americana a riuscire nell'impresa oltre a Lindsey Vonn nel 2010. Johnson ha poi mancato la seconda medaglia nella combinata a squadre: sebbene si sia classificata prima nella discesa libera, la sua compagna di squadra Mikaela Shiffrin ha faticato nello slalom e si sono classificate quarte.

Approfondimento

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Sport: Ultime notizie

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Sport

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin...

16 foto

Olimpiadi 2026, Lollobrigida oro bis: vince anche nei 5000 metri. LIVE

live Sport

Francesca Lollobrigida conquista la seconda medaglia d'oro vincendo anche i 5000 metri del...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 15

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi 2026, risultati di oggi: ori di Brignone e Lollobrigida

Sport

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani....

Olimpiadi 2026, Mattarella incontra i medagliati italiani a Cortina

Sport

Il presidente ha assistito alla gara d'oro di Federica Brignone nel SuperG, ha abbracciato la...

8 foto

Sport: I più letti