Olimpiadi invernali 2026, Mattarella incontra i medagliati italiani a Cortina
Il presidente ha assistito alla gara d'oro di Federica Brignone nel SuperG, ha abbracciato la campionessa e si è congratulato con lei. Poi è andato a pranzare con tutti gli atleti medagliati che si trovano a Cortina
- Il Presidente della Repubblica è a Cortina per le Olimpiadi Invernali. Il 12 febbraio ha assistito alla gara del SuperG femminile vinta da Federica Brignone. Per lui applausi e cori dal pubblico che lo ha accolto al suo arrivo sugli spalti.
- A fine gara, il Presidente della Repubblica ha abbracciato Federica Brignone. "Posso dire che ci contavo?", le ha chiesto. E lei: "Beh, io non così tanto, ci speravo ma...". La sciatrice azzurra è stata protagonista di uno straordinario recupero dopo il brutto infortunio subito un anno fa, il 3 aprile 2025, ai campionati italiani di Moena, dove aveva rimediato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Un percorso coronato col primo oro olimpico della sua straordinaria carriera.
- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Federica Brignone e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, dopo la gara del SuperG femminile conclusa con l'oro di Brignone.
- Il presidente Mattarella con le slittiniste Andrea Voetter e Mario Oberhofer, oro nel doppio femminile, gli slittinisti Dominik Fischnaller, bronzo nel singolo maschile, e Simon Kainzwaldner, oro nel doppio maschile. Dietro si vede anche Stefania Costantini, bronzo nel doppio misto del curling.
- Dopo aver seguito al Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina il Super G femminile di sci alpino, vinto da Federica Brignone, il presidente della Repubblica si è recato al Villaggio Olimpico di Fiames, dove ha firmato il "murale della Tregua Olimpica”.
- Il presidente ha poi pranzato con gli atleti, seduto tra Amos Mosaner e Stefania Costantini, bronzo nel doppio misto del curling. il Capo dello Stato ha condiviso con gli atleti lo stesso menù, tortellini in bianco, verdure miste.
- Simon Kainzwaldner scatta un selfie a tavola col presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
- Foto di gruppo per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l'oro di Federica Brignone nel SuperG. Con lui e l'atleta il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Fisi Flavoi Roda, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il suo predecessore e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri generale Salvatore Luongo.