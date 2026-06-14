A vincere il Gran Premio di Catalogna, settima prova del mondiale di Formula 1, è stato il ferrarista Lewis Hamilton. Era dal 2024 che la Scuderia non vinceva un Gran Premio, mentre per il pilota britannico quella odierna è la 106esima vittoria in carriera, ottenuta alla sua 31esima presenza con la Ferrari. Ecco le immagini più belle del trionfo dell’inglese sulla pista del Montmelò