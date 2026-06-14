Hamilton: "Forza Ferrari, mi avete aiutato a ricordare chi sono". Le foto del trionfo
A vincere il Gran Premio di Catalogna, settima prova del mondiale di Formula 1, è stato il ferrarista Lewis Hamilton. Era dal 2024 che la Scuderia non vinceva un Gran Premio, mentre per il pilota britannico quella odierna è la 106esima vittoria in carriera, ottenuta alla sua 31esima presenza con la Ferrari. Ecco le immagini più belle del trionfo dell’inglese sulla pista del Montmelò
- Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio della Catalogna, settima prova del Mondiale di Formula 1: l'inglese, alla Ferrari dal 2025, rompe così un digiuno di vittorie che sia lui che la Scuderia portavano avanti dal 2024.
- "Forza Ferrari", ha gridato in italiano Hamilton nel team Radio subito dopo aver vinto il suo primo Gp al volante della Rossa. "Grazie tutti - le sue prime parole al team - Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l'avrei fatta senza di voi".
- "Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari: un momento emozionante e un risultato molto importante, che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Voglio ringraziare tutti per la determinazione, il sacrificio e il lavoro collettivo che ogni giorno vengono portati avanti con passione e spirito Ferrari in pista e a Maranello", ha dichiarato il presidente esecutivo della Ferrari John Elkann.
- Alle spalle del britannico sono saliti sul podio George Russell, su Mercedes, e Lando Norris con la McLaren. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, si è ritirato a tre giri dalla fine quando era secondo con la sua Mercedes. Ritirato nel finale anche Charles Leclerc, con l'altra Ferrari.
- Max Verstappen ha chiuso al quarto posto con la Red Bull, subito davanti a Oscar Piastri (McLaren) quinto, Isack Hadjar (Red Bull) sesto, Pierre Gasly e Franco Colapinto con le Alpine. A punti anche Liam Lawson e Arvid Lindblad con le Racing Bulls.
- Dopo le prime 7 gare della stagione, il Mondiale di Formula 1 vede ancora in testa l'italiano Andrea Kimi Antonelli su Mercedes con 156 punti. Alle sue spalle segue Hamilton a quota 115, davanti a George Russell su Mercedes con 106. Più staccati Charles Leclerc (75 punti), Lando Norris (73), Oscar Piastri (68) e Max Verstappen (55).
- La vittoria di oggi di Hamilton rompe un digiuno di quasi due anni: il suo ultimo trionfo risale infatti al 28 luglio 2024, quando ha vinto il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps al volante della Mercedes.
- Gli ultimi due anni di Hamilton sono andati in crescendo: il 2025 si è chiuso con la sola vittoria nella gara Sprint in Cina e senza alcun podio. Storia diversa quest’anno: si è classificato terzo nella gara in Cina e secondo a quelle in Canada e a Monaco, prima della vittoria a Barcellona.
- Grazie alla vittoria di oggi, Hamilton diventa il pilota più vincente di sempre sul circuito del Montmelò: con l’affermazione di oggi sono infatti 7 i trionfi in terra catalana (i precedenti erano del 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021). Staccato così Michael Schumacher, che a Barcellona si era imposto per 6 volte.
- Questa vittoria spezza il digiuno anche per la Ferrari: il Cavallino, infatti, non vinceva un Gran Premio dal 27 ottobre 2024, quando Carlos Sainz Jr. si impose nel Gran Premio del Messico. L'ultima vittoria del compagno di squadra di Hamilton, il monegasco Charles Leclerc, è di appena una settimana prima, il 20 ottobre 2024 sulla pista di Austin, in Texas.