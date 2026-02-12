Lo skeleton a Milano Cortina 2026, cos’è e come funziona dal 1885

Offerte Sky
Skeleton, come funziona lo sport olimpico dove si scivola sullo slittino a pancia in giù

Sport

Durante le Olimpiadi ci si scopre tutti grandi sportivi e appassionati di attività di cui spesso si ignoravano nome e regole. Accade anche a Milano Cortina 2026. Tra gli sport invernali in gara grande interesse sta riscontrando lo skeleton. Cos’è esattamente e come funziona?

Lo skeleton consiste nello scendere da una pista ghiacciata coricati su una sorta di slitta in posizione prona. Nota bene, non va confuso con la classica discesa fatta a tutta velocità seduti o distesi a pancia in su sullo slittino. L’atleta ha a disposizione un mezzo sul quale coricarsi a pancia in giù fatto di acciaio o titanio e sorretta da due pattini, chiamato appunto skeleton. La faccia punta dritta a valle, a pochi centimetri dal ghiaccio, e i piedi rivolti all’indietro.

Il primo e unico oro dell’Italia in questo sport ai Giochi Olimpici - che è stato peraltro anche la prima medaglia azzurra di sempre alle Olimpiadi Invernali - lo ha vinto Nino Bibbia nel 1948 a St. Moritz. A decenni di distanza il nome di punta del team italiano è quello di Valentina Margaglio. Lo skeleton è in realtà uno sport invernale antichissimo: le sue origini risalgono al 1885.

Le regole

Nelle gare gli atleti partono in piedi, quando scatta il semaforo verde hanno 30 secondi per partire. Breve rincorsa iniziale di 25-40 metri, in cui spingono lo skeleton afferrandolo per le apposite maniglie, vi si sdraiano sopra, e via alla guida dello strumento che tanto somiglia a uno slittino piano che sarà guidato per tutta la discesa solo tramite i movimenti del corpo. Non essendoci freni, le piste devono avere una pendenza massima del 12%.

Le origini

La storia dello skeleton è lunga 150 anni. Le sue origini risalgono al 1885, quando a St. Moritz, in Svizzera, fu costruita la Cresta Run: una pista in ghiaccio naturale lunga 1,2 km, tuttora ritenuta una discesa leggendaria di questo sport. Le regole vennero definite negli anni seguenti e il nome coniato ufficialmente solo nel 1892. A causa della pericolosità e della rarità di piste adatte per molto tempo lo skeleton non è stato tra gli sport disputati alle Olimpiadi, dove è tornato nel 2022 nell’edizione disputata a Salt Lake City, negli Stati Uniti. 

