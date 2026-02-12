Lo skeleton a Milano Cortina 2026, cos’è e come funziona dal 1885

Durante le Olimpiadi ci si scopre tutti grandi sportivi e appassionati di attività di cui spesso si ignoravano nome e regole. Accade anche a Milano Cortina 2026. Tra gli sport invernali in gara grande interesse sta riscontrando lo skeleton. Cos’è esattamente e come funziona?

Lo skeleton consiste nello scendere da una pista ghiacciata coricati su una sorta di slitta in posizione prona. Nota bene, non va confuso con la classica discesa fatta a tutta velocità seduti o distesi a pancia in su sullo slittino. L’atleta ha a disposizione un mezzo sul quale coricarsi a pancia in giù fatto di acciaio o titanio e sorretta da due pattini, chiamato appunto skeleton. La faccia punta dritta a valle, a pochi centimetri dal ghiaccio, e i piedi rivolti all’indietro.

Il primo e unico oro dell’Italia in questo sport ai Giochi Olimpici - che è stato peraltro anche la prima medaglia azzurra di sempre alle Olimpiadi Invernali - lo ha vinto Nino Bibbia nel 1948 a St. Moritz. A decenni di distanza il nome di punta del team italiano è quello di Valentina Margaglio. Lo skeleton è in realtà uno sport invernale antichissimo: le sue origini risalgono al 1885.