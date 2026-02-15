Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 15 febbraio

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 15 febbraioSport
È il giorno delle due gare a inseguimento del biathlon, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e dello slalom gigante femminile di sci alpino, con Federica Brignone di nuovo in pista. Non solo: oggi c'è anche la staffetta 4x7,5km dello sci di fondo. E poi ancora: snowboard cross, skeleton e pattinaggio di velocità
Proseguono le gare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La giornata di oggi, domenica 15 febbraio, è ricca di appuntamenti da non perdere e che coinvolgono gli azzurri. In particolare, attenzione puntata sulle due gare a inseguimento del biathlon e sullo slalom gigante femminile di sci alpino.
Per l'Italia buone chance di medaglia. Ad Antholz-Anterselva, nella prova femminile del biathlon, scendono in campo Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Nello slalom gigante femminile torna in pista Federica Brignone, che il 12 febbraio ha vinto il suo primo oro Olimpico in super G, a soli 10 mesi dal suo bruttissimo infortunio di aprile 2025. Non solo: oggi c'è anche la staffetta 4x7,5km dello sci di fondo. E poi ancora: snowboard cross, skeleton e pattinaggio di velocità.
Gli italiani in gara oggi, 15 febbraio
Come detto, gli azzurri impegnati nelle gare di oggi sono tanti. Ecco gli appuntamenti della giornata:
- 09:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Norvegia
(Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
- 10:00 Bob: Monobob donne, manche 1
(Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
- 10:00 Sci alpino: Slalom gigante donne, prima manche
(Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)
- 11:15 Biathlon: Inseguimento 12,5km uomini
(Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)
- 11:50 Bob: Monobob donne, manche 2
(Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
- 12:00 Sci di fondo: Staffetta 4x7,5km uomini
(Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino)
- 13:30 Sci alpino: Slalom gigante donne, seconda manche
(ev. Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)
- 13:45 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, quarti di finale. Eventuale finale 14.35
- 14:05 Curling: Round robin donne, Italia - Danimarca
(Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)
- 14:45 Biathlon: Inseguimento 10km donne
(Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
- 16:00 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, quarti di finale
- 17:03 Pattinaggio di velocità: 500m donne
(Serena Pergher, Maybritt Vigl)
- 18:00 Skeleton: Prova a squadre miste
(Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalli, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio)
- 18:45 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, primo turno
(Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
- 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Cechia
(Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
- 19:30 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 1
(Miro Tabanelli)
- 19:45 Pattinaggio di figura: Coppie, programma corto
(Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)
- 19:57 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, turno finale
(ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
- 20:15 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 2 e manche 3
- Miro Tabanelli
