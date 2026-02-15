Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 15 febbraio

È il giorno delle due gare a inseguimento del biathlon, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e dello slalom gigante femminile di sci alpino, con Federica Brignone di nuovo in pista. Non solo: oggi c'è anche la staffetta 4x7,5km dello sci di fondo. E poi ancora: snowboard cross, skeleton e pattinaggio di velocità

Per l'Italia buone chance di medaglia. Ad Antholz-Anterselva, nella prova femminile del biathlon, scendono in campo Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Nello slalom gigante femminile torna in pista Federica Brignone, che il 12 febbraio ha vinto il suo primo oro Olimpico in super G, a soli 10 mesi dal suo bruttissimo infortunio di aprile 2025. Non solo: oggi c'è anche la staffetta 4x7,5km dello sci di fondo. E poi ancora: snowboard cross, skeleton e pattinaggio di velocità.