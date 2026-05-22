Il percorso si snoda su 189 km e su un dislivello di 1.400 metri. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio

Tredicesima tappa oggi, 22 maggio, per il Giro d’Italia 2026. Il percorso si snoda da Alessandria a Verbania su 189 km. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio, mentre ieri Alec Segaert ha vinto la frazione da Imperia a Novi Ligure. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il percorso

Tappa piatta per 160 km che si movimenta solo negli ultimi 30 dove c'è l’intero dislivello. Si attraversa da Sud a Nord la pianura Padana, da Alessandria fino a raggiungere il Lago Maggiore. La tappa percorre strade prevalentemente larghe e rettilinee e attraversa alcune città importanti, come Casale Monferrato e Vercelli. Inizia poi la sequenza di brevi salite che porta all’arrivo. Per prima Bieno, dalle pendenze abbordabili, seguita a Ungiasca con alcuni chilometri sopra il 10%. Segue la discesa su Verbania fino all’arrivo. Ultimi 3 km lungo il Lago. Si percorre dapprima una strada larga e quasi diritta per poi seguire la costa con alcune curve e un lieve restringimento della carreggiata. Rettilineo finale di 300 metri in asfalto.