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Il britannico Simon Yates, ritiratosi a gennaio. è l'ultimo vincitore della corsa rosa. Prima di lui il bis sloveno frmato Pogacar e Roglic. Binda, Coppi e Merckx hanno il record di successi, mentre l'Italia con 69 vittorie è il Paese con più allori nonostante l'ultimo trionfo risalga al 2016 con Nibali. Ecco l'albo d'oro del Giro dal 1909 a oggi