La Corsa Rosa prosegue con una frazione pianeggiante lunga 157 chilometri. Ieri a Pila (Gressan) ha vinto Jonas Vingegaard, che è anche diventato la nuova maglia rosa. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio
Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo prosegue oggi con la 15esima tappa. Il percorso si snoda da Voghera a Milano, con un tracciato completamente pianeggiante. La frazione, lunga 157 chilometri, si annuncia perfetta per i velocisti. Alla partenza la maglia rosa è sulle spalle di Jonas Vingegaard, che ieri ha vinto in solitaria sul traguardo di Pila (Gressan). In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali (LE SQUADRE E I FAVORITI DELLA CORSA ROSA).
Il percorso della 15esima tappa
Dopo il tappone alpino di ieri, la corsa prosegue con una frazione completamente piatta. Partenza da Voghera fino a Pavia su strade larghe e dritte. Dopo Pavia fino a Milano si ripercorre il percorso della “Sanremo” storica per entrare in città dopo la Chiesa Rossa nel circuito finale di 16.3 km da ripetere 4 volte. Anche questo percorso è perfettamente pianeggiante su ampi vialoni con poche curve di cui l’ultima a circa 2 km dall’arrivo.
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