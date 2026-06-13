George Russell su Mercedes partirà in pole position nel Gp di Barcellona, settima prova del Mondiale di F1. Il britannico, che ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche con 1:14.679, avrà al sui fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton. Seconda fila per il leader del mondiale, Kimi Antonelli sull'altra Mercedes e per Lando Norris su McLaren. Quinto tempo e terza fila per Max Verstappen su Red Bull. Charles Leclerc è uscito di pista all'inizio della Q3 sbattendo sulle barriere e con la sua Ferrari partirà dalla decima posizione.

Un ritardo di soli 64 millesimi

Hamilton ha accusato un ritardo di soli 64 millesimi dal connazionale della Mercedes, mentre gli altri occupanti delle prime file sono rimasti tra i tre e i quattro decimi, compreso Isack Hadjar, con la seconda Red Bull. La quarta fila sarà occupata da Oscar Piastri (McLaren, +411 millesimi) e Liam Lawson (Racing Bulls, +1''863), la quinta da Nico Hulkenberg (Audi, +1''978) e dallo stesso Leclerc.

I commenti dei protagonisti - La gioia di Russell

"E' stata un'ottima qualifica, sento di essere tornato me stesso. Sto facendo un ottimo weekend. Ho fatto tabula rasa dopo delle gare difficili, ora mi sento di nuovo bene. E' stato bellissimo, anche Hamilton è stato molto veloce". Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna.

La speranza di Hamilton

"E' fantastico essere qua insieme a loro, specie dopo le difficili sessioni nelle prove libere. Ieri ero dietro di oltre un secondo e mezzo e ora sono qua in prima fila. Domani potremo lottare e fare la nostra gara". Così Lewis Hamilton dopo aver conquistato il secondo posto nelle qualifiche. "Quando ho fatto il miglior tempo nella Q1 ho capito che avevamo trovato un buon bilanciamento e che si poteva fare qualcosa di buono - ha aggiunto -. Essere così vicini alle Mercedes per la prima volta dimostra il grande lavoro che abbiamo fatto. Bisogna continuare a spingere e sviluppare e spero che portremo tenere il loro passo".

La delusione di Leclerc

"Moralmente ho tantissima vergogna. Sono stati weekend difficili per ragioni che conosco. C'era tanta fiducia per i cambiamenti che abbiamo fatto. Non ho parole dopo una qualifica così, provo solo vergogna. Il potenziale per la pole c'era, così come il feeling con la macchina. Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4, ma non ci sono scuse. Mi dispiace per i tifosi. La vittoria sarebbe il minimo che io possa fare per scusarmi". Questo il commento di Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna.