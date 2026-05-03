A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola sono il tennista azzurro numero 1 del mondo, che va a caccia di nuovi record, e il tedesco numero 3 della classifica Atp. Per Sinner è la prima finale in carriera alla Caja Magica, Zverev ha già vinto il titolo nel 2018 e nel 2021. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Jannik Sinner contro Sascha Zverev: oggi va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid. A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola, alle 17, sono il tennista azzurro numero 1 del mondo e il tedesco numero 3 della classifica Atp (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Per Sinner è la prima finale in carriera alla Caja Magica. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
La sfida tra Sinner e Zverev
Sinner e Zverev si affrontano per il quinto Masters 1000 di fila, dopo le semifinali a Parigi, Miami, Indian Wells e Monte-Carlo. A Madrid, invece, c’è in palio il titolo: per Sinner sarebbe il primo alla Caja Magica, per Zverev il terzo dopo il 2018 e il 2021. In totale, i precedenti tra i due sono 13: l’azzurro è avanti 9-4 e ha vinto 9 degli ultimi 10 incontri giocati contro il tedesco. L’ultima vittoria di Zverev contro Sinner risale al Masters 1000 di Monte-Carlo del 2022, quando l’ha superato ai quarti.
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Sinner a caccia di record
Sinner, con una vittoria a Madrid, centrerebbe una impresa mai riuscita a nessun tennista: vincere cinque Masters 1000 di fila. Inoltre, per l’azzurro sarebbe il quarto titolo consecutivo 2026 (dopo Indian Wells, Miami e Monte-Carlo) e diventerebbe il primo giocatore a vincere i primi quattro 1000 della stagione.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa