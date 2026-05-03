A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola sono il tennista azzurro numero 1 del mondo, che va a caccia di nuovi record, e il tedesco numero 3 della classifica Atp. Per Sinner è la prima finale in carriera alla Caja Magica, Zverev ha già vinto il titolo nel 2018 e nel 2021. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ascolta articolo

Jannik Sinner contro Sascha Zverev: oggi va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid. A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola, alle 17, sono il tennista azzurro numero 1 del mondo e il tedesco numero 3 della classifica Atp (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Per Sinner è la prima finale in carriera alla Caja Magica. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La sfida tra Sinner e Zverev Sinner e Zverev si affrontano per il quinto Masters 1000 di fila, dopo le semifinali a Parigi, Miami, Indian Wells e Monte-Carlo. A Madrid, invece, c’è in palio il titolo: per Sinner sarebbe il primo alla Caja Magica, per Zverev il terzo dopo il 2018 e il 2021. In totale, i precedenti tra i due sono 13: l’azzurro è avanti 9-4 e ha vinto 9 degli ultimi 10 incontri giocati contro il tedesco. L’ultima vittoria di Zverev contro Sinner risale al Masters 1000 di Monte-Carlo del 2022, quando l’ha superato ai quarti. Vedi anche Atp Madrid, Sinner batte Fils: in finale sfiderà Zverev