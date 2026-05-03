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Sinner-Zverev all'Atp Madrid, alle 17 su Sky Sport la finale del Masters 1000 spagnolo

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A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola sono il tennista azzurro numero 1 del mondo, che va a caccia di nuovi record, e il tedesco numero 3 della classifica Atp. Per Sinner è la prima finale in carriera alla Caja Magica, Zverev ha già vinto il titolo nel 2018 e nel 2021. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Jannik Sinner contro Sascha Zverev: oggi va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid. A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola, alle 17, sono il tennista azzurro numero 1 del mondo e il tedesco numero 3 della classifica Atp (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Per Sinner è la prima finale in carriera alla Caja Magica. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La sfida tra Sinner e Zverev

Sinner e Zverev si affrontano per il quinto Masters 1000 di fila, dopo le semifinali a Parigi, Miami, Indian Wells e Monte-Carlo. A Madrid, invece, c’è in palio il titolo: per Sinner sarebbe il primo alla Caja Magica, per Zverev il terzo dopo il 2018 e il 2021. In totale, i precedenti tra i due sono 13: l’azzurro è avanti 9-4 e ha vinto 9 degli ultimi 10 incontri giocati contro il tedesco. L’ultima vittoria di Zverev contro Sinner risale al Masters 1000 di Monte-Carlo del 2022, quando l’ha superato ai quarti.

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Sinner a caccia di record

Sinner, con una vittoria a Madrid, centrerebbe una impresa mai riuscita a nessun tennista: vincere cinque Masters 1000 di fila. Inoltre, per l’azzurro sarebbe il quarto titolo consecutivo 2026 (dopo Indian Wells, Miami e Monte-Carlo) e diventerebbe il primo giocatore a vincere i primi quattro 1000 della stagione.

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa

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