Alcaraz salta Atp Madrid: Sinner agli Internazionali Roma da numero 1

Non giocherà il torneo Atp Masters 1000 che si disputerà dalla prossima settimana. Lo ha annunciato lui stesso sui social dopo essersi infortunato al polso durante il match di primo turno a Barcellona. Con il forfait del campione spagnolo, l'altoatesino è certo di arrivare a Roma da leader della classifica mondiale
Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz salterà anche il torneo di Madrid. Lo ha annunciato lo stesso campione con un post sui social dopo aver subito un infortunio al polso durante il suo match di primo turno a Barcellona contro il finlandese Otto Virtanen. Con il forfait del 22enne numero 2 del mondo, Jannik Sinner è certo di arrivare a Roma come leader della classifica Atp. "Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo", ha scritto Alcaraz postando una foto dove mostra il polso destro. "Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto", si legge ancora.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa