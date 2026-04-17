Alcaraz salta Atp Madrid: Sinner agli Internazionali Roma da numero 1

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz salterà anche il torneo di Madrid. Lo ha annunciato lo stesso campione con un post sui social dopo aver subito un infortunio al polso durante il suo match di primo turno a Barcellona contro il finlandese Otto Virtanen. Con il forfait del 22enne numero 2 del mondo, Jannik Sinner è certo di arrivare a Roma come leader della classifica Atp. "Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo", ha scritto Alcaraz postando una foto dove mostra il polso destro. "Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto", si legge ancora.