Sinner a Montecarlo, festa sulle note di We Are The Champions. VIDEO

Dopo la vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo Jannik Sinner è tornato in vetta. Il campione altoatesino ha raggiunto il vertice del ranking Atp con 13.350 punti ed è di nuovo ufficialmente il numero uno del tennis mondiale. Il traguardo raggiunto meritava festeggiamenti in grande stile, così il tennista italiano ha celebrato la vittoria con tuffi in piscina e party nei locali della città monegasca. Sui social è diventato subito virale un video in cui Jannik Sinner, in un ristorante di Montecarlo, ha intonato “We are the Champions”. Il tennista, seduto a un tavolo con il suo team e la fidanzata Laila Hasanovic, si è lasciato andare cantando la celebre canzone dei Queen e sventolando in aria un tovagliolo bianco.