Sinner a Montecarlo, festa sulle note di We Are The Champions. VIDEO

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Sinner campione a Montecarlo, festa in un locale sulle note di We Are The Champions. VIDEO

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X @sinnervideos / @giuliamaurelli

Il tennista altoatesino ha celebrato la vittoria del Masters 1000 nella città monegasca insieme al team e alla fidanzata. Nel video, Sinner canta la celebre canzone dei Queen ridendo e sventolando un tovagliolo bianco

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Dopo la vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo Jannik Sinner è tornato in vetta. Il campione altoatesino ha raggiunto il vertice del ranking Atp con 13.350 punti ed è di nuovo ufficialmente il numero uno del tennis mondiale. Il traguardo raggiunto meritava festeggiamenti in grande stile, così il tennista italiano ha celebrato la vittoria con tuffi in piscina e party nei locali della città monegasca. Sui social è diventato subito virale un video in cui Jannik Sinner, in un ristorante di Montecarlo, ha intonato “We are the Champions”. Il tennista, seduto a un tavolo con il suo team e la fidanzata Laila Hasanovic, si è lasciato andare cantando la celebre canzone dei Queen e sventolando in aria un tovagliolo bianco. 

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©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa

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