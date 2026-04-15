Sinner a Montecarlo, festa sulle note di We Are The Champions. VIDEO

Sinner campione a Montecarlo, festa in un locale sulle note di We Are The Champions. VIDEOSport
Il tennista altoatesino ha celebrato la vittoria del Masters 1000 nella città monegasca insieme al team e alla fidanzata. Nel video, Sinner canta la celebre canzone dei Queen ridendo e sventolando un tovagliolo bianco
Dopo la vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo Jannik Sinner è tornato in vetta. Il campione altoatesino ha raggiunto il vertice del ranking Atp con 13.350 punti ed è di nuovo ufficialmente il numero uno del tennis mondiale. Il traguardo raggiunto meritava festeggiamenti in grande stile, così il tennista italiano ha celebrato la vittoria con tuffi in piscina e party nei locali della città monegasca. Sui social è diventato subito virale un video in cui Jannik Sinner, in un ristorante di Montecarlo, ha intonato “We are the Champions”. Il tennista, seduto a un tavolo con il suo team e la fidanzata Laila Hasanovic, si è lasciato andare cantando la celebre canzone dei Queen e sventolando in aria un tovagliolo bianco.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa