Formula 1, Antonelli vince anche in Giappone ed è in testa al Mondiale

Kimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina . Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è il nuovo leader della classifica iridata. Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, terzo con la Ferrari ( HIGHLIGHTS ).

Antonelli è il primo pilota con meno di 20 anni a guidare la classifica del mondiale. Ora ha nove punti di vantaggio su George Russell, che non è riuscito a salire sul podio chiudendo alle spalle di Leclerc. Quinta piazza per Lando Norris (McLaren) e sesta per Lewis Hamilton, con la Ferrari. Pierre Gasly (Alpine) ha chiuso in settima posizione davanti alla Red Bull di Max Verstappen, ottavo davanti a Liam Lawson (Racing Bulls) ed Esteban Ocon (Haas). Ritiri per Lance Stroll (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas), quest'ultimo finito a muro dopo 22 giri e 'responsabile' della safety car che ha agevolato il compito di Antonelli, poleman ma autore di una partenza non brillantissima. L'incidente violento del 20enne britannico alla curva 13 ha rimescolato completamente le strategie: Russell, fino a quel momento leader, ha pagato la sosta anticipata e ha perso terreno, mentre Antonelli è rimasto fuori e si è ritrovato virtualmente in testa. Alla ripartenza, al giro 28, il bolognese ha anticipato tutti all'uscita della chicane e si è preso il comando della gara.

La gioia dopo il traguardo: "Presto per pensare al campionato"

"Mi sento molto bene", sono state le prime parole pronunciate da Kimi dopo aver tagliato il traguardo. "È troppo presto per pensare del campionato, ma siamo sulla strada giusta. La partenza non è stata buona, poi l'ingresso della safety car mi ha aiutato, ma dopo il passo è stato incredibile". "Devo esercitarmi nelle partenze in questo mese di pausa che ci aspetta, è il mio punto debole" - ha aggiunto il 19enne bolognese - "abbiamo avuto molta fortuna con la safety car, non so se sarebbe stato diverso ma mi ha reso la vita più semplice". "Che macchina che ho!", aveva esultato Antonelli al team radio subito dopo la bandiera a scacchi.

Leclerc: "Gara divertente, alla fine mi è mancato qualcosa"

"È stata una gara positiva, alla fine, e anche divertente. Ho dovuto sudare un pochino per il podio", ha commentato Charles Leclerc dopo aver conquistato il terzo posto nel Gp del Giappone. "C'è stata un po' di sfortuna con la safety car ma poi ho continuato a spingere e alla fine le gomme hanno retto bene. Alla fine se mi è mancato qualcosa per prendere Oscar Piastri", ha aggiunto il pilota della Ferrari.