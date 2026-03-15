F1, trionfa Antonelli: primo italiano dopo 20 anni. Hamilton terzo

Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. È il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è diventato il più giovane autore di pole position della storia della Formula 1 , ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell e Lewis Hamilton, terzo al traguardo con la prima delle Ferrari. Per il britannico si tratta del primo podio con la Rossa: alle sue spalle l'altro ferrarista Charles Leclerc. "Buon lavoro, avanti così ragazzi", ha detto Hamilton al team radio. A punti sono andati anche Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine F1 Team), Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine).

Antonelli in lacrime dopo il traguardo: "Ho realizzato un sogno"

"Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l'Italia in vetta e ci sono riuscito". Così Kimi Antonelli, in lacrime, ha commentato a caldo il trionfo nel Gp della Cina. "All'inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l'infarto", ha aggiunto Antonelli, che non era ancora nato quando Fisichella vinse l'ultimo Gp di un italiano.

Hamilton: "Felice per Kimi, bella battaglia con Charles"

Raggiante anche Hamilton. "Congratulazioni a Kimi, sono davvero felice per te, amico", ha detto Lewis. "Ha preso il mio sedile in Mercedes, in un grande team che al momento è fortissimo e dovremo impegnarci per raggiungerli, ma sono contento della gara di oggi". "Mi sono divertito un sacco", ha aggiunto, "abbiamo fatto un'ottima partenza, non sono riuscito a tenere dietro questi ragazzi ma sono rimasto in lotta. La battaglia con Charles alla fine è stata fantastica".