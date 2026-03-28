F1, Kimi Antonelli in pole davanti a Russell nel Gp del Giappone

Antonelli: "Ancora da migliorare ma siamo sulla strada giusta"

"Sono un pochino più tranquillo ma avrò comunque le farfalle allo stomaco. Domani speriamo di essere primi in curva 1 e di fare un buon passo". Così Kimi Antonelli ai microfoni di Sky Sport dopo la pole conquistata in Giappone. "Cosa è cambiato dopo la vittoria in Cina? Sicuramente ho appreso qualcosa sulla partenza. In Cina non avevo fatto una partenza decente fino quel punto", spiega. "La pole di oggi è stata più bella di quella conquistata in Cina perché mi sono sentito meglio in macchina anche se il primo run non è stato dei migliori. Però alla fine mi sono adattato ed sono riuscito ad avere un buon ritmo. Oggi ho iniziato bene in Q1 ed è importante essere comunque migliorato nelle tre sessioni senza fare errori. Se riesci a fare giri puliti e fare miglioramenti, credo che sia importante. C'è ancora da migliorare ma siamo sulla strada giusta".