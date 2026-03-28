F1, Kimi Antonelli in pole davanti a Russell nel Gp del Giappone

F1, Kimi Antonelli in pole davanti a Russell del Gp del Giappone: Ferrari quarta e sestaSport
Il pilota italiano a bordo della sua Mercedes ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche di scena sul circuito di Suzuka. Dietro di lui il compagno di squadra George Russell e terzo Oscar Piastri con la McLaren. Verstappen per la seconda volta su tre Gp non riesce ad accedere al Q3
Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gp del Giappone di F1. Si tratta della seconda per il 19enne pilota bolognese che ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di scena sul circuito di Suzuka, nel terzo appuntamento del Mondiale, proprio come successo a Shanghai, chiudendo in 1'28''778. In prima fila partirà il compagno di squadra George Russell. Terzo Oscar Piastri con la McLaren.
Il resto della griglia
La Ferrari deve accontentarsi di un quarto posto con Charles Leclerc che riesce a battere il campione del mondo in carica Lando Norris all'ultimo giro. Sesto Lewis Hamilton seguito dall'Alpine di Pierre Gasly. Partirà ottava la Red Bull con Isack Hadjar, mentre Max Verstappen per la seconda volta su tre Gp non riesce ad accedere al Q3. Nona posizione per Bortoleto, conclude la top ten il rookie Lindblad.
Antonelli: "Ancora da migliorare ma siamo sulla strada giusta"
"Sono un pochino più tranquillo ma avrò comunque le farfalle allo stomaco. Domani speriamo di essere primi in curva 1 e di fare un buon passo". Così Kimi Antonelli ai microfoni di Sky Sport dopo la pole conquistata in Giappone. "Cosa è cambiato dopo la vittoria in Cina? Sicuramente ho appreso qualcosa sulla partenza. In Cina non avevo fatto una partenza decente fino quel punto", spiega. "La pole di oggi è stata più bella di quella conquistata in Cina perché mi sono sentito meglio in macchina anche se il primo run non è stato dei migliori. Però alla fine mi sono adattato ed sono riuscito ad avere un buon ritmo. Oggi ho iniziato bene in Q1 ed è importante essere comunque migliorato nelle tre sessioni senza fare errori. Se riesci a fare giri puliti e fare miglioramenti, credo che sia importante. C'è ancora da migliorare ma siamo sulla strada giusta".
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Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1
Il 19enne pilota bolognese riporta il tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando il Gp di Cina a Shanghai al volante della sua Mercedes. Un successo che corona una carriera breve, ma già ricca di successi e record personali. A cominciare da quello di poleman più giovane della storia. Dalle origini del nome a una fugace apparizione cinematografica, il ritratto del talento italiano che fa sognare gli appassionati di motori