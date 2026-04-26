Maratona Londra, nel maschile vince Sawe: nuovo record. Assefa prima nel femminile
Il keniano è diventato il primo uomo a correre una maratona in meno di due ore e ha battuto il record del mondo precedentemente detenuto da Kelvin Kiptum. L’atleta etiope invece ha infranto il suo stesso record mondiale femminile
- Sono più di 60mila i partecipanti alla maratona di Londra 2026, secondo i dati delle registrazioni pubblicati sul sito ufficiale dell’evento. La gara maschile quest’anno è stata vinta dal keniano Sebastian Sawe, quella femminile dall'etiope Tigst Assefa.
- Sebastian Sawe ha vinto la maratona di Londra in 1:59:30 davanti all’etiope Yomif Kejelcha (1:59:41) e all’ugandese Jacob Kiplimo (2:00:28).
- Sebastian Sawe concludendo la gara in un'ora, 59 minuti e 30 secondi è diventato il primo uomo a correre una maratona in meno di due ore e ha battuto il record del mondo precedentemente detenuto da Kelvin Kiptum, che aveva stabilito il tempo di 2:00:35 alla Maratona di Chicago nell'ottobre del 2023.
- Tigst Assefa ha invece battuto il suo stesso record mondiale femminile vincendo la maratona di Londra. La 29enne si è staccata dalle keniane Hellen Obiri e Joyciline Jepkosgei nel rettilineo finale, tagliando il traguardo in due ore, 15 minuti e 41 secondi, migliorando il record di 2:15.50 che aveva stabilito l'anno scorso nella capitale britannica.
- Hellen Obiri si è classificata seconda con un tempo di 2:15.53, mentre Joyciline Jepkosgei ha conquistato la medaglia di bronzo con 2:15.55.