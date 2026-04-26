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Maratona Londra, nel maschile vince Sawe: nuovo record. Assefa prima nel femminile

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©IPA/Fotogramma

Il keniano è diventato il primo uomo a correre una maratona in meno di due ore e ha battuto il record del mondo precedentemente detenuto da Kelvin Kiptum. L’atleta etiope invece ha infranto il suo stesso record mondiale femminile

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