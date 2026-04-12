Atletica, Yeman Crippa vince la maratona di Parigi

L'azzurro 29enne si impone in 2 ore 05 minuti e 18 secondi. "La mia carriera sulla distanza comincia ora”ha esultato. Era dal 2002 che un europeo non vinceva la gara di Parigi ascolta articolo

Yeman Crippa compie l'impresa e vince la maratona di Parigi, una delle più partecipate, circa 60mila iscritti, e importanti gare sui 42.195 chilometri del mondo. Il runner trentino delle Fiamme Oro ha vinto in 2 ore 05 minuti e 18 secondi, suo nuovo primato personale. Crippa, campione europeo dei 10.000 metri nel 2022 e della mezza maratona a Roma 2024, è il primo italiano ad aver vinto la maratona parigina. Era dal 2002 con il francese Benoit Zwierzchiewski che un europeo non vinceva la gara di Parigi.

FRANCE MARATHON - ©Ansa

L’impresa di Yeman Il 29enne azzurro, sempre nel gruppo di testa, costantemente lucido e prontissimo ai rifornimenti, alla mezza transita in 1 ora 3 minuti e 14 secondi per poi segnare il 'negative split' nella seconda metà parte di oltre un minuto, 1 ora 2 minuti e 4 secondi. A circa cinque chilometri dal traguardo, all'interno del parco Bois de Boulogne, polmone verde di Parigi che nel 2024 aveva già frequentato quando visitò il quartier generale dell'Italia Team ai Giochi, il runner trentino si porta al comando della gara. A un chilometro e mezzo, sfruttando un tratto in leggera discesa e su un tratto di pavè, l'azzurro sferra l'attacco lasciandosi alle spalle di qualche metro l'etiope Bayelign Teshager, poi secondo in 2 ore 5 minuti e 23 secondi, il keniano Sila Kiptoo, terzo in 2 ore 5 minuti e 28 secondi, e il gibutiano Mohamed Ismail, quarto in 2 ore 5 minuti e 38 secondi. Il crono ottenuto dall'allievo di Massimo Pegoretti è il secondo di sempre in Italia (il suo personale precedente era di 2 ore 6 minuti e 6 secondi, ottenuto a Siviglia nel 2024) dopo Iliass Aouani che il primo marzo a Tokyo ha corso in 2 ore 4 minuti e 26 secondi.

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Yeman Crippa: "La mia carriera da maratoneta inizia oggi" "La mia carriera da maratoneta inizia oggi". Sono state le prime parole di Yeman Crippa dopo aver vinto la maratona di Parigi e abbracciato il papà Roberto e l'allenatore Massimo Pegoretti. "Finalmente ho trovato la strada giusta", ha aggiunto il portacolori delle Fiamme Oro . "È stato incredibile, intorno al 33esimo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando a circa due chilometri ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare. Oggi mi sono riscattato dal venticinquesimo posto di Parigi ai Giochi olimpici e per me si apre una pagina tutta nuova, stamattina ho scoperto di avere feeling con la maratona". Nel 2023 al debutto in maratona, Crippa aveva corso in 2 ore 8 minuti e 57 secondi e nel 2024 è diventato primatista italiano con 2 ore 6 minuti e 6 secondi a Siviglia.

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La sua carriera Yemaneberhan Crippa, detto Yeman, nato nel 1996, è un mezzofondista e maratoneta italiano ex detentore del record europeo dei 5 km e primatista nazionale dei 3 mila, 5 mila, 10 mila metri piani e della mezza maratona. In carriera ha vinto tre medaglie d'oro a livello europeo: nei 10000 m piani a Monaco a Baviera 2022 e nella mezza maratona (e conseguente prova a squadre) a Roma 2024. Ha inoltre conquistato la medaglia di bronzo nei 10000 metri piani agli europei di Berlino 2018 e nei 5000 metri piani agli europei di Monaco 2022. È stato campione europeo under 23 dei 5000 metri piani nel 2017, nonché due volte campione europeo juniores (Samokov 2014 e Hyères 2015) agli europei di corsa campestre, oltreché bronzo sui 5000 metri agli europei juoniores del 2015. Vanta inoltre un titolo di campione italiano assoluto dei 1500 metri piani e due di corsa campestre, oltre a 14 titoli italiani giovanili (in 6 specialità diverse) su 17 finali disputate.